https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов - РИА Новости, 21.03.2023

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил, заявил на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:20

2023-03-21T13:20

2023-03-21T15:18

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

бали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95968/38/959683833_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_a0872b53d00cbc8adb4492ef8341d73b.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил, заявил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Нгурах Рай Сугито. По его словам, именно так службе попались двое россиян, обучавших соотечественников езде на мотоцикле. Накануне обоих депортировали из Индонезии. "Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети. Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно информирует нас о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев", — пояснил Сугито. Всего 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 нарушителей визовых правил, в том числе 13 россиян. Посольство России в Джакарте подтвердило этот факт и призвало соотечественников соблюдать законы и обычаи Индонезии, чтобы избежать подобного исхода.

https://ria.ru/20230321/indoneziya-1859388988.html

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали