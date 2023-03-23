https://ria.ru/20230323/bali-1860059647.html
С острова Бали депортировали еще четверых россиян
С острова Бали депортировали еще четверых россиян - РИА Новости, 23.03.2023
С острова Бали депортировали еще четверых россиян
Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:52
2023-03-23T13:52
2023-03-23T13:52
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
бали
индонезия
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post."Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что Индонезия в понедельник, 20 марта, депортировала с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России. Посольство РФ в Индонезии подтвердило этот факт и попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны.Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. В свою очередь уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов.
https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff159a2069dc419924061a69266b0c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, Визы
С острова Бали депортировали еще четверых россиян
СМИ: еще четверых россиян депортировали с острова Бали