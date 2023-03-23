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С острова Бали депортировали еще четверых россиян - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
13:52 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/bali-1860059647.html
С острова Бали депортировали еще четверых россиян
С острова Бали депортировали еще четверых россиян - РИА Новости, 23.03.2023
С острова Бали депортировали еще четверых россиян
Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:52
2023-03-23T13:52
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индонезия
визы
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post."Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что Индонезия в понедельник, 20 марта, депортировала с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России. Посольство РФ в Индонезии подтвердило этот факт и попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны.Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. В свою очередь уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов.
https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, Визы
С острова Бали депортировали еще четверых россиян

СМИ: еще четверых россиян депортировали с острова Бали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post.
"Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Индонезия в понедельник, 20 марта, депортировала с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России. Посольство РФ в Индонезии подтвердило этот факт и попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. В свою очередь уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов.
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