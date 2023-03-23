https://ria.ru/20230323/bali-1860059647.html

С острова Бали депортировали еще четверых россиян

С острова Бали депортировали еще четверых россиян - РИА Новости, 23.03.2023

С острова Бали депортировали еще четверых россиян

Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:52

2023-03-23T13:52

2023-03-23T13:52

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иммиграционный офис Нгурах-Рай на Бали депортировал еще четырех россиян за нарушение визового режима, сообщает The Jakarta Post."Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что Индонезия в понедельник, 20 марта, депортировала с курортного острова Бали 47 человек, в том числе 13 граждан России. Посольство РФ в Индонезии подтвердило этот факт и попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны.Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. В свою очередь уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти упрекнула власти индонезийского острова в "непонятной политике", проводимой в отношении русских и украинских туристов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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