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В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей

В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей - РИА Новости, 02.03.2023

В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей

На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов, сообщает ThePhuket News. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:05

2023-03-02T13:05

2023-03-02T13:05

туризм

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

туристы

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов, сообщает ThePhuket News.Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля.Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. Соответствующее уведомление поступит в посольство его государства, рассказал генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят.При втором противоправном проступке гость получит уже красную карточку и будет немедленно выслан из страны.Прапансак Прасансук не уточнил конкретные нарушения, которые повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако привел статистику, за какие действия иностранцы чаще всего попадают в поле зрения тайской полиции. В их числе езда на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, кражи, а также работа в местных туркомпаниях без официального разрешения тайских иммиграционных властей.Полиция призывает жителей провинции активно содействовать правоохранителям и сообщать о нарушениях закона иностранцами. Чиновники уверены, что таким образом смогут повысить туристическую привлекательность Пхукета.

https://ria.ru/20230221/gidrotsikl-1853444971.html

пхукет (остров)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы