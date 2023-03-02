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В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей
В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей - РИА Новости, 02.03.2023
В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей
На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов, сообщает ThePhuket News. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:05
2023-03-02T13:05
2023-03-02T13:05
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
туристы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов, сообщает ThePhuket News.Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля.Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. Соответствующее уведомление поступит в посольство его государства, рассказал генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят.При втором противоправном проступке гость получит уже красную карточку и будет немедленно выслан из страны.Прапансак Прасансук не уточнил конкретные нарушения, которые повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако привел статистику, за какие действия иностранцы чаще всего попадают в поле зрения тайской полиции. В их числе езда на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, кражи, а также работа в местных туркомпаниях без официального разрешения тайских иммиграционных властей.Полиция призывает жителей провинции активно содействовать правоохранителям и сообщать о нарушениях закона иностранцами. Чиновники уверены, что таким образом смогут повысить туристическую привлекательность Пхукета.
https://ria.ru/20230221/gidrotsikl-1853444971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, туристы
В Таиланде ужесточат наказания для туристов-нарушителей
В Таиланде туристам-нарушителям будут выдавать красные карточки и депортировать из страны
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов, сообщает
ThePhuket News.
Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля.
Так, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. Соответствующее уведомление поступит в посольство его государства, рассказал генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят.
При втором противоправном проступке гость получит уже красную карточку и будет немедленно выслан из страны.
Прапансак Прасансук не уточнил конкретные нарушения, которые повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако привел статистику, за какие действия иностранцы чаще всего попадают в поле зрения тайской полиции. В их числе езда на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, кражи, а также работа в местных туркомпаниях без официального разрешения тайских иммиграционных властей.
Полиция призывает жителей провинции активно содействовать правоохранителям и сообщать о нарушениях закона иностранцами. Чиновники уверены, что таким образом смогут повысить туристическую привлекательность Пхукета.
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