https://ria.ru/20230322/tailand-1859700264.html

В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня

В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня - РИА Новости, 22.03.2023

В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня

Россиянин арестован на тайском острове Пханган за 993 дня пребывания в стране сверх срока, положенного по его визе, сообщила местная газета The Phuket Express... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:39

2023-03-22T10:39

2023-03-22T10:39

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новости - туризм

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россиянин арестован на тайском острове Пханган за 993 дня пребывания в стране сверх срока, положенного по его визе, сообщила местная газета The Phuket Express со ссылкой на полицию. "Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте", - пишет издание. По данным полиции, виза россиянина была просрочена на 993 дня. Он был доставлен в полицейский участок Пхангана, где ему предъявлены обвинения в пребывании по просроченной визе. Теперь россиянин ожидает депортации. Этот арест стал частью операции по пресечению визовых преступлений, в ходе которых стражи порядка Таиланда проводят ряд облав и патрулей. В их число входят и выборочные проверки загранпаспорта, которые являются законными в Таиланде.

https://ria.ru/20230210/tailand-1851221158.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, россия, новости - туризм