https://ria.ru/20230322/tailand-1859700264.html
В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня
В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня - РИА Новости, 22.03.2023
В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня
Россиянин арестован на тайском острове Пханган за 993 дня пребывания в стране сверх срока, положенного по его визе, сообщила местная газета The Phuket Express... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:39
2023-03-22T10:39
2023-03-22T10:39
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россиянин арестован на тайском острове Пханган за 993 дня пребывания в стране сверх срока, положенного по его визе, сообщила местная газета The Phuket Express со ссылкой на полицию. "Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте", - пишет издание. По данным полиции, виза россиянина была просрочена на 993 дня. Он был доставлен в полицейский участок Пхангана, где ему предъявлены обвинения в пребывании по просроченной визе. Теперь россиянин ожидает депортации. Этот арест стал частью операции по пресечению визовых преступлений, в ходе которых стражи порядка Таиланда проводят ряд облав и патрулей. В их число входят и выборочные проверки загранпаспорта, которые являются законными в Таиланде.
https://ria.ru/20230210/tailand-1851221158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таиланд, россия, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Новости - Туризм
В Таиланде россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня
На тайском острове Пханган россиянина арестовали за превышение срока визы на 993 дня