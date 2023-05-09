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Запуск паромов между турецким Трабзоном и Сочи отложили - РИА Новости, 09.05.2023
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Туризм
 
12:04 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/parom-1870601136.html
Запуск паромов между турецким Трабзоном и Сочи отложили
Запуск паромов между турецким Трабзоном и Сочи отложили - РИА Новости, 09.05.2023
Запуск паромов между турецким Трабзоном и Сочи отложили
Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:04
2023-05-09T12:04
туризм
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой, сообщила РИА Новости руководитель турецкой турфирмы-оператора "Шолт тур" (Şolt Tur) Фатош Шолт. Ранее планировалось запустить паромы 11 мая. "Пытаемся решить проблему со страхованием парома", - сообщила Шолт. "Мы работаем над поиском решений, несмотря на проблему, планируем запустить паромы после выборов в Турции", - добавила она. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, второй тур президентских выборов состоится 28 мая при необходимости. Ранее Шолт сообщала, что на линии будет задействован один паром, время в пути составит около восьми часов. Из Трабзона паром будет отправляться в понедельник и четверг, а из Сочи во вторник и пятницу. По ее словам, паром помимо пассажиров будет перевозить автобусы, микроавтобусы. Генеральный директор сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров ранее сообщил РИА Новости, что российская сторона предприняла все возможное для того, чтобы подготовить инфраструктуру объекта для запуска паромного сообщения. 6 мая он сообщил, что порт Сочи пока не получал заявок от турецкого оператора. Паромная линия между Трабзоном и Сочи перестала функционировать в 2014 году.
https://ria.ru/20230505/aeroflot-1870007151.html
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сочи, трабзон (провинция), новости - туризм, турция, россия
Туризм, Сочи, Трабзон (провинция), Новости - Туризм, Турция, Россия
Запуск паромов между турецким Трабзоном и Сочи отложили

Запуск первых рейсов парома между турецким Трабзоном и Сочи отложили на конец мая

© РИА Новости / Илья ПиталевСочинский морской торговый порт
Сочинский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Сочинский морской торговый порт. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой, сообщила РИА Новости руководитель турецкой турфирмы-оператора "Шолт тур" (Şolt Tur) Фатош Шолт.
Ранее планировалось запустить паромы 11 мая.
"Пытаемся решить проблему со страхованием парома", - сообщила Шолт.
"Мы работаем над поиском решений, несмотря на проблему, планируем запустить паромы после выборов в Турции", - добавила она.
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Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, второй тур президентских выборов состоится 28 мая при необходимости.
Ранее Шолт сообщала, что на линии будет задействован один паром, время в пути составит около восьми часов. Из Трабзона паром будет отправляться в понедельник и четверг, а из Сочи во вторник и пятницу. По ее словам, паром помимо пассажиров будет перевозить автобусы, микроавтобусы.
Генеральный директор сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров ранее сообщил РИА Новости, что российская сторона предприняла все возможное для того, чтобы подготовить инфраструктуру объекта для запуска паромного сообщения. 6 мая он сообщил, что порт Сочи пока не получал заявок от турецкого оператора.
Паромная линия между Трабзоном и Сочи перестала функционировать в 2014 году.
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