https://ria.ru/20230510/viza-1870781713.html

Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе

Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе - РИА Новости, 10.05.2023

Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе

В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:01

2023-05-10T15:01

2023-05-10T15:01

туризм

новости - туризм

россия

турция

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_504ffe3359f22e24aad0dee8d1b1c2e3.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз, сообщает АТОР. Впервые за последние 9 лет Россия уступила мировое лидерство по количеству заявлений на получение шенгенской визы. Данные приводят эксперты ассоциации, воспользовавшиеся статистикой портала SchengenVisaInfo.com.В прошлом году жители разных государств подавали 7,5 миллиона заявок на получение разрешения на въезд в страны ЕС. Этот показатель сократился на 55 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. Чаще всего запрашивали визу граждане Турции – свыше 778 тысяч раз. Россия, лидировавшая последние девять лет, – на втором месте. Причем по сравнению с 2019 годом количество ходатайств уменьшилось сразу в шесть раз.Также за визами в ЕС часто обращаются жители Индии, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Великобритании, Таиланда, Египта и Туниса.Власти ЕС выдали 5,4 миллиона разрешений, при этом 17,9 процента просьб были отклонены. В 2019 году этот показатель был всего 9,9 процента.

https://ria.ru/20230504/viza-1869746860.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, турция, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм