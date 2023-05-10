https://ria.ru/20230510/viza-1870781713.html
Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе
Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе - РИА Новости, 10.05.2023
Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе
В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:01
2023-05-10T15:01
2023-05-10T15:01
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В прошлом году россияне более 687 тысяч раз обращались за шенгенской визой, доля отказов по сравнению с 2019-м увеличилась почти в семь раз, сообщает АТОР. Впервые за последние 9 лет Россия уступила мировое лидерство по количеству заявлений на получение шенгенской визы. Данные приводят эксперты ассоциации, воспользовавшиеся статистикой портала SchengenVisaInfo.com.В прошлом году жители разных государств подавали 7,5 миллиона заявок на получение разрешения на въезд в страны ЕС. Этот показатель сократился на 55 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. Чаще всего запрашивали визу граждане Турции – свыше 778 тысяч раз. Россия, лидировавшая последние девять лет, – на втором месте. Причем по сравнению с 2019 годом количество ходатайств уменьшилось сразу в шесть раз.Также за визами в ЕС часто обращаются жители Индии, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Великобритании, Таиланда, Египта и Туниса.Власти ЕС выдали 5,4 миллиона разрешений, при этом 17,9 процента просьб были отклонены. В 2019 году этот показатель был всего 9,9 процента.
https://ria.ru/20230504/viza-1869746860.html
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе
АТОР: в 2022 году каждому десятому россиянину отказали в шенгенской визе