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Эксперт назвал страны ЕС, которые охотнее всего выдают россиянам визы

Эксперт назвал страны ЕС, которые охотнее всего выдают россиянам визы - РИА Новости, 12.05.2023

Эксперт назвал страны ЕС, которые охотнее всего выдают россиянам визы

Больше всего выданных в 2022 году россиянам шенгенских виз приходится на Испанию и Италию, которые не вводили дополнительных запретов на въезд для граждан... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:47

2023-05-12T10:47

2023-05-12T10:47

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Больше всего выданных в 2022 году россиянам шенгенских виз приходится на Испанию и Италию, которые не вводили дополнительных запретов на въезд для граждан России и сохранили высокие показатели по приезжающим в эти страны российским туристам, сказал в беседе с РИА Новости основатель информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo.com Бесарт Баджрами. Портал ранее опубликовал данные по шенгенским визам в 2022 году, согласно которым россияне запросили 687 239 шенгенских виз, получили 437 609 многократных въездных документов, а каждому десятому заявителю в визе было отказано. "В Испании не было конкретных ограничений на въезд для российских туристов, и за 2022 год испанское представительство в России выдало 154 450 виз, или четверть от общего количества виз, выданных заявителям в РФ. С другой стороны, в 2019 году на долю Испании приходилось лишь около 1/7 виз, выданных в России. Эти цифры позволяют сделать вывод, что главной причиной получения шенгенской визы в Испанию для граждан России был туризм", – пояснил собеседник агентства.По его словам, то же самое можно сказать и об Италии, которая выпустила 103 099 виз и также не вводила ограничений на въезд. При этом Баджрами отметил, что Финляндия, которая ранее была второй страной по наибольшему количеству виз, выдаваемых гражданам России, оформила в 2022 году на 86 процентов меньше виз россиянам, чем в 2019. "Опираясь на эти цифры, мы можем предположить, что большинство людей, получающих визу в Финляндию сегодня, обращаются за ней с деловыми целями, в связи с учебой, а также с целью посещения членов семьи, поскольку, по нашим оценкам, в этой стране проживает около 30 000 граждан России", – указал он. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным, а также увеличило визовые сборы. Кроме того, была достигнута договоренность о возможности для соседних с Россией стран ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. В апреле этого года в МИД России заявляли, что Москва не видит тенденций к смягчению деструктивной политики Евросоюза по визовым ограничениям для россиян.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870882734.html

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новости - туризм, визы, шенгенская виза, туризм, россия, испания, италия, евросоюз