https://ria.ru/20230510/polet-1870764265.html
Россия возобновила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией
Россия возобновила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией - РИА Новости, 10.05.2023
Россия возобновила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией
Президент Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, следует из соответствующего указа, размещенного на официальном... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:50
2023-05-10T12:50
2023-05-10T14:18
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, следует из соответствующего указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Утративший силу документ запрещал полеты между двумя странами российским авиакомпаниям.Также глава государства отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023-го.Теперь грузины смогут въезжать и выезжать из России, предъявив документы, удостоверяющие личность. Виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. После аккредитации они могут въезжать и выезжать из России без получения разрешений во время всего срока своих полномочий.В свою очередь, МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Но при посещении Грузии следует учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность, указала она."Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — подчеркнула Захарова.В Минтрансе рассказали РИА Новости, что сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов.Отношения между двумя странами обострились после того, как Тбилиси в июне 2019 года захлестнули акции протеста из-за визита российских депутатов, принимавших участие в международной конференции православия.На этом фоне по указу Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запретили летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
https://ria.ru/20230203/gruziya-1849530533.html
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html
https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849877440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, россия, владимир путин, экономика, туризм, новости - туризм
Грузия, Россия, Владимир Путин, Экономика, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Россия возобновила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией
Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией и снял запрет на полеты в страну
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Президент Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, следует из соответствующего указа
, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года", — говорится в документе.
Утративший силу документ запрещал полеты между двумя странами российским авиакомпаниям.
Также глава государства отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023-го.
В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией
Теперь грузины смогут въезжать и выезжать из России, предъявив документы, удостоверяющие личность. Виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. После аккредитации они могут въезжать и выезжать из России без получения разрешений во время всего срока своих полномочий.
В свою очередь, МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Но при посещении Грузии следует учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность, указала она.
Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая
"Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — подчеркнула Захарова.
В Минтрансе рассказали РИА Новости, что сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов.
«
"Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", — указали в ведомстве.
Отношения между двумя странами обострились после того, как Тбилиси
в июне 2019 года захлестнули акции протеста из-за визита российских депутатов, принимавших участие в международной конференции православия.
На этом фоне по указу Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запретили летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией