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Эксперты рассказали, когда турфирмы могут начать продавать путевки в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
16:01 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870819316.html
Эксперты рассказали, когда турфирмы могут начать продавать путевки в Грузию
Эксперты рассказали, когда турфирмы могут начать продавать путевки в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
Эксперты рассказали, когда турфирмы могут начать продавать путевки в Грузию
Туроператоры готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия прямых перелетов российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:01
2023-05-10T16:01
туризм
новости - туризм
грузия
тбилиси
ереван
олег пантелеев
дмитрий горин
"авиапорт"
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Туроператоры готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия прямых перелетов российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин.Стоимость таких туров назвать пока сложно. Сейчас цены сформированы на базе стыковочной перевозки. Так, с пересадкой в Ереване перелет обходится в 30-35 тысяч рублей. К этой сумме нужно прибавить стоимость отеля.Грузия – востребованное направление у российских туристов. Страна предлагает круглогодичный отдых – культурно-познавательный, оздоровительный, гастрономический, летом – пляжный, зимой –горнолыжный.Кроме того, Грузия может быть интересна россиянам как транзитный хаб для перелетов в другие страны, отмечает эксперт."Снятие ограничений и запретов – очень позитивный факт, – отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. – Хотя семи рейсов в неделю будет мало, но это лучше, чем ничего".К тому же, Минтранс заявил, что "полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", то есть скорее всего на Superjet 100. "Такое количество кресел явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос", – отмечает эксперт.По словам Пантелеева, многие российские авиакомпании могли бы быть заинтересованы летать из РФ в Тбилиси. Исторические коммерческие права – у "Аэрофлота", он делал это ранее. Но самолеты российского производства есть у "Азимута", "России", Red Wings и еще нескольких перевозчиков.Тбилиси может быть интересно российским туристам, направляющимся в третьи страны, говорит эксперт. "Из столицы Грузии можно улететь прямым рейсом в Ригу, Варшаву, Мюнхен, Париж. Но нельзя сказать, что имеющаяся интенсивность полетов превратит Тбилиси во второй Стамбул или Дубай", – отмечает Пантелеев.Впрочем, если авиасообщение будет восстановлено, то иностранные авиакомпании могут поставить "под россиян" более вместительные лайнеры на маршрутах из Тбилиси в третьи страны, прогнозирует аналитик.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html
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новости - туризм, грузия, тбилиси, ереван, олег пантелеев, дмитрий горин, "авиапорт", аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Тбилиси, Ереван, Олег Пантелеев, Дмитрий Горин, "Авиапорт", Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Эксперты рассказали, когда турфирмы могут начать продавать путевки в Грузию

РСТ: продажа туров в Грузию может начаться через три недели после открытия авиасообщения

© Sputnik | Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Туроператоры готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия прямых перелетов российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Стоимость таких туров назвать пока сложно. Сейчас цены сформированы на базе стыковочной перевозки. Так, с пересадкой в Ереване перелет обходится в 30-35 тысяч рублей. К этой сумме нужно прибавить стоимость отеля.
Грузия – востребованное направление у российских туристов. Страна предлагает круглогодичный отдых – культурно-познавательный, оздоровительный, гастрономический, летом – пляжный, зимой –горнолыжный.
Кроме того, Грузия может быть интересна россиянам как транзитный хаб для перелетов в другие страны, отмечает эксперт.
"Снятие ограничений и запретов – очень позитивный факт, – отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. – Хотя семи рейсов в неделю будет мало, но это лучше, чем ничего".
К тому же, Минтранс заявил, что "полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", то есть скорее всего на Superjet 100. "Такое количество кресел явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос", – отмечает эксперт.
По словам Пантелеева, многие российские авиакомпании могли бы быть заинтересованы летать из РФ в Тбилиси. Исторические коммерческие права – у "Аэрофлота", он делал это ранее. Но самолеты российского производства есть у "Азимута", "России", Red Wings и еще нескольких перевозчиков.
Тбилиси может быть интересно российским туристам, направляющимся в третьи страны, говорит эксперт. "Из столицы Грузии можно улететь прямым рейсом в Ригу, Варшаву, Мюнхен, Париж. Но нельзя сказать, что имеющаяся интенсивность полетов превратит Тбилиси во второй Стамбул или Дубай", – отмечает Пантелеев.
Впрочем, если авиасообщение будет восстановлено, то иностранные авиакомпании могут поставить "под россиян" более вместительные лайнеры на маршрутах из Тбилиси в третьи страны, прогнозирует аналитик.
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ТуризмНовости - ТуризмГрузияТбилисиЕреванОлег ПантелеевДмитрий Горин"Авиапорт"АэрофлотSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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