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Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
15:17 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/vizy-1870806835.html
Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы
Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы - РИА Новости, 10.05.2023
Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы
Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:17
2023-05-10T15:17
туризм
германия
калининград
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве, говорится в сообщении на сайте дипмиссии. "Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 года. Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений", - говорится в сообщении. С первого июня запись на прием для подачи документов тоже изменится - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric будет нельзя, заявителям придется вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство будет записывать на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке". "Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric", - пояснили в посольстве.
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германия, калининград, санкт-петербург, новости - туризм, россия
Туризм, Германия, Калининград, Санкт-Петербург, Новости - Туризм, Россия
Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы

Генконсульства ФРГ в четырех российских городах прекратят прием заявлений на визы 31 мая

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота визового отдела
Работа визового отдела - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа визового отдела . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве, говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
"Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 года. Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений", - говорится в сообщении.
С первого июня запись на прием для подачи документов тоже изменится - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric будет нельзя, заявителям придется вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство будет записывать на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
"Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric", - пояснили в посольстве.
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