https://ria.ru/20230512/lemping-1871330454.html

В России стремительно растет число глэмпингов

В России стремительно растет число глэмпингов - РИА Новости, 12.05.2023

В России стремительно растет число глэмпингов

Количество глэмпингов в российских регионах за последние пять лет выросло в 40 раз, но для развития этого вида отдыха необходимы единые стандарты сервиса,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:39

2023-05-12T15:39

2023-05-12T15:39

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество глэмпингов в российских регионах за последние пять лет выросло в 40 раз, но для развития этого вида отдыха необходимы единые стандарты сервиса, заявил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук. "В 2018 году в стране насчитывалось чуть более десятка глэмпингов, а по данным за прошлый год их число перевалило за 400. Это очень востребованный вид размещения, на повышенный спрос работают закрытые границы, популярность отдыха на природе и своего рода мода, сформировавшаяся за последнее время", – сказал Дашук, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ. По данным Ассоциации глэмпингов России, которые привели в РСТ, на март 2023 года количество глэмпингов в России превысило 400, причем 241 из них работают круглогодично. Больше всего таких объектов насчитывается в Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае, на Алтае, в Крыму, а также в Свердловской области и Карелии. В РСТ отметили, что интерес к размещению в глэмпингах связан с ростом внутреннего туризма, а также резко выросшей во время пандемии популярностью отдыха на природе. "Развитию способствует и сравнительно низкая стоимость строительства и активная поддержка государством инвестиций в подобные проекты. Так, в прошлом году 19 регионов получили из бюджета 4 миллиарда рублей на создание кемпингов, глэмпингов и модульных отелей. В этом году объем поддержки вырастет до 8 миллиардов", – указали в союзе. "При всех плюсах растущей популярности глэмпингов, есть и минусы. Прежде всего в том, что сейчас глэмпингом себя может назвать любой объект. Существуют десятки определений такого вида размещения, но официальных стандартов пока нет. Они нужны, чтобы туристы четко понимали, на что они могут рассчитывать в таких средствах размещения", – сказал Дашук. При этом, по его словам, создать стандарты и провести классификацию глэмпингов – лишь часть решения. Следующий шаг – наладить межведомственное взаимодействие, чтобы облегчить малому бизнесу строительство таких средств размещения. "Инвесторам нужна понятная и простая система одного окна", – пояснил эксперт. По его словам, РСТ работает над этой проблемой, предложения по преодолению существующих межведомственных противоречий уже практически сформированы.

https://ria.ru/20230512/gidy-1871304279.html

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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия, ленинградская область, краснодарский край, туризм