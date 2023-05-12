https://ria.ru/20230512/bolgariya-1871233778.html

Болгария изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами

Болгария изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами - РИА Новости, 12.05.2023

Болгария изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами

Власти Болгарии обновили требования ко въезду иностранных граждан с шенгенскими визами, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:20

2023-05-12T12:20

2023-05-12T12:20

туризм

новости - туризм

болгария

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

отдых на море

туризм

шенгенская зона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738392696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd5454a5143a4ff2c58a7afc7a20e9e.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Болгарии обновили требования ко въезду иностранных граждан с шенгенскими визами, сообщает АТОР.Отныне въезд в Болгарию обладателей шенгенов (двукратных или многократных) возможен только в том случае, если визы уже “открыты” – то есть были использованы хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенской зоны."Болгария применяет безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенских виз. Они будут иметь право въезжать и проживать в Республике Болгарии не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода с даты первого въезда без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу. Это правило применяется только при условии, что шенгенская виза уже использовалась хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенского соглашения", – говорится и в сообщении посольства Болгарии в США.Аналогичное требование об открытой визе распространяется и владельцев национальных краткосрочных и долгосрочных виз, выданных Кипром или Румынией. Въезд по ним в Болгарию на срок не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода возможен только в том случае, если этим визы уже ранее активированы в стране, которая их выдала.Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд в страну с шенгенской, кипрской или румынской визами.С 17 апреля визовый центр Болгарии в Москве возобновил прием заявлений с оплатой консульского сбора (80 евро). Кроме визового сбора с каждого заявителя дополнительно взимается сервисный сбор в размере 16,8 евро (оплата производится в рублях по курсу Посольства Республики Болгария в России).

https://ria.ru/20230511/garibashvili-1871103211.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, болгария, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море, туризм, шенгенская зона, шенгенская виза