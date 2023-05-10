В Таиланде погиб россиянин
На Пхукете россиянин погиб в результате ДТП на мотоцикле
© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гражданин России погиб, попав в ДТП на мотоцикле на Пхукете, сообщает газета Phuket News.
Заявление о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом было опубликовано спасательной службой Фонда Руамджай Купай, сотрудники которой прибыли на место автокатастрофы. Место аварии - деревня Ката на западном побережье Пхукета.
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"Турист из России не справился с управлением мотоциклом, вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе деревни Ката. Водитель скончался на месте ДТП. Просим участников дорожного движения соблюдать осторожность за рулем во время дождей", - приводит газета заявление спасателей.
По данным Тайского комитета по безопасности дорожного движения (ThaiRSC), всего с начала 2023 года в результате ДТП на Пхукете погибло 59 человек. За тот же период 2022 года было зарегистрировано 36 смертей.