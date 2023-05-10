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В Таиланде погиб россиянин

В Таиланде погиб россиянин - РИА Новости, 10.05.2023

В Таиланде погиб россиянин

Гражданин России погиб, попав в ДТП на мотоцикле на Пхукете, сообщает газета Phuket News. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:08

2023-05-10T12:08

2023-05-10T12:49

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таиланд

пхукет (остров)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гражданин России погиб, попав в ДТП на мотоцикле на Пхукете, сообщает газета Phuket News. Заявление о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом было опубликовано спасательной службой Фонда Руамджай Купай, сотрудники которой прибыли на место автокатастрофы. Место аварии - деревня Ката на западном побережье Пхукета. По данным Тайского комитета по безопасности дорожного движения (ThaiRSC), всего с начала 2023 года в результате ДТП на Пхукете погибло 59 человек. За тот же период 2022 года было зарегистрировано 36 смертей.

https://ria.ru/20230510/bali-1870735523.html

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таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, таиланд, пхукет (остров), дтп, в мире, туризм, новости - туризм