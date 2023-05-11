https://ria.ru/20230511/vizy-1870979809.html
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам - РИА Новости, 11.05.2023
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам
Эксперты назвали страны, которые наименее охотно выдают визы россиянам, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:29
2023-05-11T12:29
2023-05-11T12:29
туризм
туризм
новости - туризм
москва
чехия
дания
ассоциация туроператоров россии (атор)
шенгенская зона
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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, которые наименее охотно выдают визы россиянам, сообщает АТОР.В 2022 году наши соотечественники пытались получить шенген 687 тысяч раз, следует из статистики портала SchengenVisaInfo. В десяти процентах случаев сделать это не удалось.Самый большой процент отказов оказался у консульства Швеции в Москве — 30,8 процента, разрешение на въезд не получили 4902 заявителя. Чуть менее строги к россиянам австрийские дипломаты: 27,8 процента отказов. Представители Мальты в Москве и Чехии в Санкт-Петербурге поступили подобным образом с четвертью соискателей. Схожая политика у консульства Норвегии: из 3130 заявок было удовлетворено лишь 76 процентов.В 23 процентах случаев не разрешили въезд россиянам дипломаты Германии и Словении. Почти столько же отказов оформили представители Дании и Эстонии.В 2022 году страны Шенгенской зоны предоставили россиянам почти 604 тысячи виз. Самые лояльные консульства — Испании (доля отказов — 5,2 процента), Исландии (6,2 процента), Франции (8,1 процента), Швейцарии (10,2 процента), Италии (11,6 процента) и Венгрии (12,1 процента).В Литву, Латвию, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию россиянам запрещен въезд с туристическими целями. Шенген не выдают также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.
https://ria.ru/20230510/viza-1870781713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, чехия, дания, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Чехия, Дания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шенгенская зона, Визы
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам
АТОР: консульства Швеции и Австрии чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз