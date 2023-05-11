https://ria.ru/20230511/vizy-1870979809.html

Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам

Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам - РИА Новости, 11.05.2023

Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам

Эксперты назвали страны, которые наименее охотно выдают визы россиянам, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:29

2023-05-11T12:29

2023-05-11T12:29

туризм

туризм

новости - туризм

москва

чехия

дания

ассоциация туроператоров россии (атор)

шенгенская зона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815713122_0:106:3010:1799_1920x0_80_0_0_56bdaf27776dfec8643893a306d879d3.jpg

МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, которые наименее охотно выдают визы россиянам, сообщает АТОР.В 2022 году наши соотечественники пытались получить шенген 687 тысяч раз, следует из статистики портала SchengenVisaInfo. В десяти процентах случаев сделать это не удалось.Самый большой процент отказов оказался у консульства Швеции в Москве — 30,8 процента, разрешение на въезд не получили 4902 заявителя. Чуть менее строги к россиянам австрийские дипломаты: 27,8 процента отказов. Представители Мальты в Москве и Чехии в Санкт-Петербурге поступили подобным образом с четвертью соискателей. Схожая политика у консульства Норвегии: из 3130 заявок было удовлетворено лишь 76 процентов.В 23 процентах случаев не разрешили въезд россиянам дипломаты Германии и Словении. Почти столько же отказов оформили представители Дании и Эстонии.В 2022 году страны Шенгенской зоны предоставили россиянам почти 604 тысячи виз. Самые лояльные консульства — Испании (доля отказов — 5,2 процента), Исландии (6,2 процента), Франции (8,1 процента), Швейцарии (10,2 процента), Италии (11,6 процента) и Венгрии (12,1 процента).В Литву, Латвию, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию россиянам запрещен въезд с туристическими целями. Шенген не выдают также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.

https://ria.ru/20230510/viza-1870781713.html

москва

чехия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, чехия, дания, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, визы