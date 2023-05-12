https://ria.ru/20230512/lastochka-1871361260.html
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку" - РИА Новости, 12.05.2023
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"
Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД"). РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:05
2023-05-12T17:05
2023-05-12T17:05
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД").Компания договорилась с ОАО РЖД о запуске железнодорожного сообщения в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году.По словам гендиректора РУП "АЖД" Арсоуа Читанава, экспериментальная поездка прошла удачно."Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", – сказал он.Не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.
https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, гагра, москва, ржд, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Гагра, Москва, РЖД, Новости - Туризм, Туризм
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"
Поезд "Ласточка" выполнил тестовую поездку между Сочи и Гагрой
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД").
Компания договорилась с ОАО РЖД
о запуске железнодорожного сообщения в рамках рабочей встречи в Москве
в 2023 году.
По словам гендиректора РУП "АЖД" Арсоуа Читанава, экспериментальная поездка прошла удачно.
"Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", – сказал он.
Не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.
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