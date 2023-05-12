Рейтинг@Mail.ru
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку" - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:05 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/lastochka-1871361260.html
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку" - РИА Новости, 12.05.2023
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"
Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД"). РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:05
2023-05-12T17:05
туризм
сочи
гагра
москва
ржд
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802838733_0:287:3077:2018_1920x0_80_0_0_f767a23fcf99e5fe7df622c139f49e3c.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД").Компания договорилась с ОАО РЖД о запуске железнодорожного сообщения в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году.По словам гендиректора РУП "АЖД" Арсоуа Читанава, экспериментальная поездка прошла удачно."Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", – сказал он.Не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.
https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html
сочи
гагра
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802838733_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_4178ebb120377780419d2ccef7869674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, гагра, москва, ржд, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Гагра, Москва, РЖД, Новости - Туризм, Туризм
Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"

Поезд "Ласточка" выполнил тестовую поездку между Сочи и Гагрой

© РИА Новости / Артур ЛебедевСкоростной электропоезд "Ласточка"
Скоростной электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД").
Компания договорилась с ОАО РЖД о запуске железнодорожного сообщения в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году.
По словам гендиректора РУП "АЖД" Арсоуа Читанава, экспериментальная поездка прошла удачно.
"Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", – сказал он.
Не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.
Парк в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
"И ты заходи, дорогой". Как меняются отдых и туризм в Абхазии
14 апреля, 08:00
 
ТуризмСочиГаграМоскваРЖДНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала