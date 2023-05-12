https://ria.ru/20230512/lastochka-1871361260.html

Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"

Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку" - РИА Новости, 12.05.2023

Между Сочи и Гагрой протестировали первую "Ласточку"

Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД"). РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:05

2023-05-12T17:05

2023-05-12T17:05

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из Сочи в абхазский город Гагра в тестовом режиме совершил поездку электропоезд "Ласточка", сообщается на сайте Абхазской железной дороги (РУП "АЖД").Компания договорилась с ОАО РЖД о запуске железнодорожного сообщения в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году.По словам гендиректора РУП "АЖД" Арсоуа Читанава, экспериментальная поездка прошла удачно."Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", – сказал он.Не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год, отметил представитель абхазской стороны. Переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться.

https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html

сочи

гагра

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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