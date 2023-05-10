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Грузинский депутат назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси

Грузинский депутат назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси - РИА Новости, 10.05.2023

Грузинский депутат назвала отмену виз с Россией наградой для Тбилиси

Россия отменила визовый режим с Грузией в награду для правительства в Тбилиси, используя этот жест для продвижения своего влияния в стране, заявила... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:09

2023-05-10T17:09

2023-05-10T17:09

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хатия деканоидзе

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новости - туризм

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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Россия отменила визовый режим с Грузией в награду для правительства в Тбилиси, используя этот жест для продвижения своего влияния в стране, заявила оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе. В среду президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. "(Это) решение Путина наградить грузинское правительство. Он отменил визовый режим... для усиления влияния Кремля", - заявила Деканоидзе журналистам.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html

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в мире, грузия, россия, тбилиси, хатия деканоидзе, владимир путин, новости - туризм