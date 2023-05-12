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Запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой пока не планируется - РИА Новости, 12.05.2023
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Туризм
 
11:04 12.05.2023 (обновлено: 11:07 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/aviareysy-1871226649.html
Запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой пока не планируется
Запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой пока не планируется - РИА Новости, 12.05.2023
Запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой пока не планируется
Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:04
2023-05-12T11:07
туризм
новости - туризм
мьянма
малайзия
ethiopian airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
куда можно лететь
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "В связи с открытием прямых рейсов из России в Таиланд и перераспределением туристического потока открытие прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой пока не планируется из-за низкой коммерческой загрузки воздушных судов на данный момент", – говорится в сообщении пресс-службы. При этом, отмечает Минтранс РФ, в случае формирования спроса на регулярные перелеты они могут быть открыты. "Выполнение прямых рейсов между Россией и Малайзией, Россией и ЮАР, а также Россией и Эфиопией российскими перевозчиками в настоящее время не планируется. Между Россией и Эфиопией полеты по маршруту Аддис-Абеба – Москва с частотой три рейса в неделю выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines", – добавили в пресс-службе.Напомним, глава Росавиации Александр Нерадько в конце марта сообщил, что Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, Африкой.
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новости - туризм, мьянма, малайзия, ethiopian airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Малайзия, Ethiopian Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), куда можно лететь
Запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой пока не планируется

Минтранс: авиакомпании в России пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
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© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"В связи с открытием прямых рейсов из России в Таиланд и перераспределением туристического потока открытие прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой пока не планируется из-за низкой коммерческой загрузки воздушных судов на данный момент", – говорится в сообщении пресс-службы.
При этом, отмечает Минтранс РФ, в случае формирования спроса на регулярные перелеты они могут быть открыты.
"Выполнение прямых рейсов между Россией и Малайзией, Россией и ЮАР, а также Россией и Эфиопией российскими перевозчиками в настоящее время не планируется. Между Россией и Эфиопией полеты по маршруту Аддис-АбебаМосква с частотой три рейса в неделю выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines", – добавили в пресс-службе.
Напомним, глава Росавиации Александр Нерадько в конце марта сообщил, что Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, Африкой.
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ТуризмНовости - ТуризмМьянмаМалайзияEthiopian AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)куда можно лететь
 
 
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