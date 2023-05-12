https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html

В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна

В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна - РИА Новости, 12.05.2023

В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна

Россиянин пропал на острове Пхукет в районе Равай после того, как крупная волна смыла его с одной из прибрежных скал, сообщает в пятницу новостной... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:57

2023-05-12T10:57

2023-05-12T10:57

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

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БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Россиянин пропал на острове Пхукет в районе Равай после того, как крупная волна смыла его с одной из прибрежных скал, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Phuket News. Происшествие произошло в лагуне Лем Промтхеп утром в пятницу: четверо российских туристов стояли на прибрежных скалах, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море, сообщает портал со ссылкой на местные власти. Троим мужчинам удалось выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин пропал, говорится в сообщении. В настоящее время в районе исчезновения туриста идет поисково-спасательная операция с участием профессиональных спасателей и добровольцев, в которой также применяются частные дроны с видеокамерами, сообщает портал.

https://ria.ru/20230510/tailand-1870754747.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров)