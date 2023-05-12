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В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна - РИА Новости, 12.05.2023
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Туризм
 
10:57 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html
В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна
В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна - РИА Новости, 12.05.2023
В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна
Россиянин пропал на острове Пхукет в районе Равай после того, как крупная волна смыла его с одной из прибрежных скал, сообщает в пятницу новостной... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:57
2023-05-12T10:57
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
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БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Россиянин пропал на острове Пхукет в районе Равай после того, как крупная волна смыла его с одной из прибрежных скал, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Phuket News. Происшествие произошло в лагуне Лем Промтхеп утром в пятницу: четверо российских туристов стояли на прибрежных скалах, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море, сообщает портал со ссылкой на местные власти. Троим мужчинам удалось выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин пропал, говорится в сообщении. В настоящее время в районе исчезновения туриста идет поисково-спасательная операция с участием профессиональных спасателей и добровольцев, в которой также применяются частные дроны с видеокамерами, сообщает портал.
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таиланд
пхукет (остров)
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров)
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров)
В Таиланде россиянина смыла в море крупная волна

Phuket News: в Таиланде пропал россиянин после того, как крупная волна смыла его в море

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Россиянин пропал на острове Пхукет в районе Равай после того, как крупная волна смыла его с одной из прибрежных скал, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Phuket News.
Происшествие произошло в лагуне Лем Промтхеп утром в пятницу: четверо российских туристов стояли на прибрежных скалах, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море, сообщает портал со ссылкой на местные власти. Троим мужчинам удалось выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин пропал, говорится в сообщении.
В настоящее время в районе исчезновения туриста идет поисково-спасательная операция с участием профессиональных спасателей и добровольцев, в которой также применяются частные дроны с видеокамерами, сообщает портал.
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