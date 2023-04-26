Случаи предотвращения терактов на территории России в 2023 году
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ на задержании гражданина РФ, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ на территории Республики Крым. Скриншот видео
2023
26 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, который планировал совершить теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Отмечается, что при обыске у него были изъяты "самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия".
20 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании в городе Минеральные Воды (Ставропольский край) сторонника ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), который планировал теракт в общественном месте по указанию зарубежных кураторов. Во время обыска по месту проживания у задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на Ближнем Востоке. Злоумышленник был задержан сотрудниками спецслужб в момент изучения обстановки перед совершением преступления.
17 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в России международная террористическая организация), готовивших теракт на химическом предприятии. По информации ведомства, ликвидированные террористы являлись уроженцами республик Центральноазиатского региона, они планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало. Отмечается, что злоумышленники после преступления хотели уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии. По адресу проживания террористов обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
8 февраля в ходе спецоперации в Ставропольском крае были нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. По информации Национального антитеррористического комитета, блокированным в доме бандитам предлагали сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и их пришлось нейтрализовать. Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. По информации силовиков, в ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами. По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно – не уточнялось.
23 января ФСБ РФ сообщила о предотвращении на Северном Кавказе теракта, который хотел совершить сторонник украинских националистов по заданию киевских спецслужб. По данным ведомства, при обыске по месту жительства у задержанного были изъяты "готовые к применению средства террора". На опубликованном ФСБ видео фигурант дела сообщает, что собирался устроить нападение на полицейских. Задержанный – гражданин России. Где именно планировался теракт, не раскрывается.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников