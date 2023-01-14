07:07 14.01.2023 (обновлено: 07:30 14.01.2023)
Важное в туризме за неделю: приоткрытие Китая, непостоянство Таиланда
Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в США, непостоянство Таиланда, круизы в Египет
© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
© AP Photo / Peng Peng
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным ньюсмейкером конца новогодних каникул стал Таиланд. Власти страны сначала ужесточили правила въезда, а потом вдруг передумали. Китай наконец-то частично открылся, правда, не для туристов, однако путевки в продаже уже есть. В Турции начал действовать налог на проживание, но пока, по словам экспертов, его не особо-то и требуют. В США произошел масштабный сбой в авиации. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Таиланд в минувшие выходные изрядно напугал туррынок. Власти и авиакомпании Королевства решили начать проверку сертификатов вакцинации от Covid у прибывающих иностранцев с 9 января. Ответные меры тут же приняли сами путешественники: после новостей о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах. В итоге и власти Таиланда, и авиакомпании сообщили, что требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов отменены.
На фоне этого другие страны, известные как отличные зимние пляжные направления, сразу же заявили, что ничего ужесточать не планируют. В посольствах Шри-Ланки и Малайзии РИА Новости сообщали, что государства не собираются вводить дополнительных ограничений на въезд из-за COVID-19. Индонезия также не меняет правила.
Китай наконец-то приоткрылся. С 8 января страна полностью сняла карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но путешественников это пока не касается, туристические визы не выдаются. Однако путевки в Китай на рынке уже есть, открываются наземные границы, появляются новые рейсы, названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья.
В Турции с нового года действует налог на проживание в размере двух процентов. Правда, по данным АТОР, за первые дни этого года случаев взимания сбора при заселении в отелях Турции не зафиксировано.
Это не единственная страна с новыми налогами для туристов. Так, в Мексике с 1 января 2023 года в отелях Канкуна и Ривьеры-Майя появился новый сбор в размере 68 мексиканских песо (примерно 3,58 долларов) за номер за ночь. Ввели аналогичный налог и в Узбекистане: сумма – от двух до четырех долларов с человека в день – зависит от количества номерного фонда в отеле.
Хорватия вошла в Шенген. Туристам придется собирать расширенный пакет документов на визу, сдавать биометрию и платить 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).
23 декабря 2022, 12:01ТуризмТуроператоры рассказали о новых правилах получения визы в Хорватию
Вскоре российских туристов может ждать интересная новинка – круизы из Сочи в Египет. Такие рейсы планирует запустить компания Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande. Он единственный в России осуществляет морские круизы за границу.
В авиаотрасли США в среду, 11 января, произошел масштабный сбой в системе оповещения пилотов. Он привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов.
Ну а в России, как напомнил Минтранс РФ, по-прежнему продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части страны.