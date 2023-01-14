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Важное в туризме за неделю: приоткрытие Китая, непостоянство Таиланда - РИА Новости, 14.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230114/daydzhest-1844721600.html
Важное в туризме за неделю: приоткрытие Китая, непостоянство Таиланда
Важное в туризме за неделю: приоткрытие Китая, непостоянство Таиланда - РИА Новости, 14.01.2023
Важное в туризме за неделю: приоткрытие Китая, непостоянство Таиланда
Главным ньюсмейкером конца новогодних каникул стал Таиланд. Власти страны сначала ужесточили правила въезда, а потом вдруг передумали. Китай наконец-то частично РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:07
2023-01-14T07:30
туризм
туризм
новости - туризм
китай
таиланд
хорватия
турция
визы
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным ньюсмейкером конца новогодних каникул стал Таиланд. Власти страны сначала ужесточили правила въезда, а потом вдруг передумали. Китай наконец-то частично открылся, правда, не для туристов, однако путевки в продаже уже есть. В Турции начал действовать налог на проживание, но пока, по словам экспертов, его не особо-то и требуют. В США произошел масштабный сбой в авиации. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Таиланд в минувшие выходные изрядно напугал туррынок. Власти и авиакомпании Королевства решили начать проверку сертификатов вакцинации от Covid у прибывающих иностранцев с 9 января. Ответные меры тут же приняли сами путешественники: после новостей о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах. В итоге и власти Таиланда, и авиакомпании сообщили, что требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов отменены. На фоне этого другие страны, известные как отличные зимние пляжные направления, сразу же заявили, что ничего ужесточать не планируют. В посольствах Шри-Ланки и Малайзии РИА Новости сообщали, что государства не собираются вводить дополнительных ограничений на въезд из-за COVID-19. Индонезия также не меняет правила.Китай наконец-то приоткрылся. С 8 января страна полностью сняла карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но путешественников это пока не касается, туристические визы не выдаются. Однако путевки в Китай на рынке уже есть, открываются наземные границы, появляются новые рейсы, названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья.В Турции с нового года действует налог на проживание в размере двух процентов. Правда, по данным АТОР, за первые дни этого года случаев взимания сбора при заселении в отелях Турции не зафиксировано.Это не единственная страна с новыми налогами для туристов. Так, в Мексике с 1 января 2023 года в отелях Канкуна и Ривьеры-Майя появился новый сбор в размере 68 мексиканских песо (примерно 3,58 долларов) за номер за ночь. Ввели аналогичный налог и в Узбекистане: сумма – от двух до четырех долларов с человека в день – зависит от количества номерного фонда в отеле.Хорватия вошла в Шенген. Туристам придется собирать расширенный пакет документов на визу, сдавать биометрию и платить 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).Уже появилась первая годовая статистика. Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона гостей. Кроме того, россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью. В 2022 году этот курорт выбрали более трех миллионов гостей из нашей страны. Также россияне активно ездят на Шри-Ланку и в Израиль.Вскоре российских туристов может ждать интересная новинка – круизы из Сочи в Египет. Такие рейсы планирует запустить компания Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande. Он единственный в России осуществляет морские круизы за границу.В авиаотрасли США в среду, 11 января, произошел масштабный сбой в системе оповещения пилотов. Он привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов.Ну а в России, как напомнил Минтранс РФ, по-прежнему продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части страны.
https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html
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китай
таиланд
хорватия
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туризм, новости - туризм, китай, таиланд, хорватия, турция, визы, куда можно лететь, отдых на море, республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Таиланд, Хорватия, Турция, Визы, куда можно лететь, Отдых на море, Республика Крым
07:07 14.01.2023 (обновлено: 07:30 14.01.2023)
 
Важное в туризме за неделю: приоткрытие Китая, непостоянство Таиланда

Важное в туризме за неделю: отмена рейсов в США, непостоянство Таиланда, круизы в Египет

© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Peng Peng
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главным ньюсмейкером конца новогодних каникул стал Таиланд. Власти страны сначала ужесточили правила въезда, а потом вдруг передумали. Китай наконец-то частично открылся, правда, не для туристов, однако путевки в продаже уже есть. В Турции начал действовать налог на проживание, но пока, по словам экспертов, его не особо-то и требуют. В США произошел масштабный сбой в авиации. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Таиланд в минувшие выходные изрядно напугал туррынок. Власти и авиакомпании Королевства решили начать проверку сертификатов вакцинации от Covid у прибывающих иностранцев с 9 января. Ответные меры тут же приняли сами путешественники: после новостей о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах. В итоге и власти Таиланда, и авиакомпании сообщили, что требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов отменены.
На фоне этого другие страны, известные как отличные зимние пляжные направления, сразу же заявили, что ничего ужесточать не планируют. В посольствах Шри-Ланки и Малайзии РИА Новости сообщали, что государства не собираются вводить дополнительных ограничений на въезд из-за COVID-19. Индонезия также не меняет правила.
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11 января, 17:59Туризм
Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах
Китай наконец-то приоткрылся. С 8 января страна полностью сняла карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но путешественников это пока не касается, туристические визы не выдаются. Однако путевки в Китай на рынке уже есть, открываются наземные границы, появляются новые рейсы, названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья.
В Турции с нового года действует налог на проживание в размере двух процентов. Правда, по данным АТОР, за первые дни этого года случаев взимания сбора при заселении в отелях Турции не зафиксировано.
Это не единственная страна с новыми налогами для туристов. Так, в Мексике с 1 января 2023 года в отелях Канкуна и Ривьеры-Майя появился новый сбор в размере 68 мексиканских песо (примерно 3,58 долларов) за номер за ночь. Ввели аналогичный налог и в Узбекистане: сумма – от двух до четырех долларов с человека в день – зависит от количества номерного фонда в отеле.
Хорватия вошла в Шенген. Туристам придется собирать расширенный пакет документов на визу, сдавать биометрию и платить 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).
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Уже появилась первая годовая статистика. Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона гостей. Кроме того, россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью. В 2022 году этот курорт выбрали более трех миллионов гостей из нашей страны. Также россияне активно ездят на Шри-Ланку и в Израиль.
Вскоре российских туристов может ждать интересная новинка – круизы из Сочи в Египет. Такие рейсы планирует запустить компания Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande. Он единственный в России осуществляет морские круизы за границу.
В авиаотрасли США в среду, 11 января, произошел масштабный сбой в системе оповещения пилотов. Он привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов.
Ну а в России, как напомнил Минтранс РФ, по-прежнему продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части страны.
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