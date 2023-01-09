https://ria.ru/20230109/tailand-1843596698.html

Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну

Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну - РИА Новости, 09.01.2023

Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну

В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA). РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:08

2023-01-09T12:08

2023-01-09T12:08

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туризм

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таиланд

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA). По оценке экспертов, особенно от новых мер пострадали немецкие и скандинавские турагентства. Гости из этих регионов охотнее остальных отказывались от забронированных номеров. Изменения коснулись и российских турагентств. Чартерные рейсы в Таиланд нескольких авиакомпаний в настоящее время отменены, отметили эксперты.Ранее власти королевства планировали обязать иностранцев для въезда в Таиланд предъявить один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении. Однако 9 января министерство здравоохранения Таиланда отменило эти требования.

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таиланд

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, китай, коронавирус covid-19