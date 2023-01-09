https://ria.ru/20230109/tailand-1843596698.html
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну - РИА Новости, 09.01.2023
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну
В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA). РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:08
2023-01-09T12:08
2023-01-09T12:08
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/54/1559095498_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_f47cdc491c6095e4b50ce2a064cb5c7d.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA). По оценке экспертов, особенно от новых мер пострадали немецкие и скандинавские турагентства. Гости из этих регионов охотнее остальных отказывались от забронированных номеров. Изменения коснулись и российских турагентств. Чартерные рейсы в Таиланд нескольких авиакомпаний в настоящее время отменены, отметили эксперты.Ранее власти королевства планировали обязать иностранцев для въезда в Таиланд предъявить один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении. Однако 9 января министерство здравоохранения Таиланда отменило эти требования.
https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html
таиланд
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/54/1559095498_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_886951bef5a3993f293c320415079ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Китай, Коронавирус COVID-19
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну
В Таиланде из-за сообщений о новых правилах въезда туристы отменяют брони в отелях