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Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
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Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну - РИА Новости, 09.01.2023
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну
В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA). РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:08
2023-01-09T12:08
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA). По оценке экспертов, особенно от новых мер пострадали немецкие и скандинавские турагентства. Гости из этих регионов охотнее остальных отказывались от забронированных номеров. Изменения коснулись и российских турагентств. Чартерные рейсы в Таиланд нескольких авиакомпаний в настоящее время отменены, отметили эксперты.Ранее власти королевства планировали обязать иностранцев для въезда в Таиланд предъявить один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении. Однако 9 января министерство здравоохранения Таиланда отменило эти требования.
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туризм, новости - туризм, таиланд, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Китай, Коронавирус COVID-19
12:08 09.01.2023
 
Туристы отменяют визиты в Таиланд из-за новых правил въезда в страну

В Таиланде из-за сообщений о новых правилах въезда туристы отменяют брони в отелях

© Фото : Александр АндреевОтель Хайв Као Лак Бич Резорт
Отель Хайв Као Лак Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Таиланде после сообщений о новых правилах въезда туристы отменили более тысячи броней в гостиницах, рассказала ассоциация туризма Пхукета (PTA).
По оценке экспертов, особенно от новых мер пострадали немецкие и скандинавские турагентства. Гости из этих регионов охотнее остальных отказывались от забронированных номеров.
Изменения коснулись и российских турагентств. Чартерные рейсы в Таиланд нескольких авиакомпаний в настоящее время отменены, отметили эксперты.
Ранее власти королевства планировали обязать иностранцев для въезда в Таиланд предъявить один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении. Однако 9 января министерство здравоохранения Таиланда отменило эти требования.
Ват Чалонг - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 11:16Туризм
Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов
 
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