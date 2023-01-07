https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843428316.html
Таиланд ужесточит антиковидные меры для въезжающих в страну
Таиланд ужесточит антиковидные меры для въезжающих в страну - РИА Новости, 08.01.2023
Таиланд ужесточит антиковидные меры для въезжающих в страну
Власти и авиакомпании Таиланда могут начать проверку сертификатов вакцинации у вылетающих в Таиланд и въезжающих в страну через международные аэропорты уже в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-07T22:48
2023-01-07T22:48
2023-01-08T05:24
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БАНГКОК, 7 янв — РИА Новости. Власти и авиакомпании Таиланда могут начать проверку сертификатов вакцинации у вылетающих в Таиланд и въезжающих в страну через международные аэропорты уже в воскресенье, 8 января, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на департамент гражданской авиации (ДГА) Таиланда, отвечающий за работу аэропортов. На интернет-сайте ДГА и на страницах департамента в социальных сетях нет документов, подтверждающих информацию о введении новых ограничительных мер с 8 или 9 января. Тем не менее там присутствует обновленный 6 января список разрешенных вакцин для въезда в Таиланд, повторяющий информацию, которую в последний раз обновляли в сентябре 2022 года перед отменой в октябре требования о предоставлении вакцинных сертификатов. По информации Bangkok Post, с воскресенья каждый путешественник, намеревающийся въехать в страну, должен будет представить на стойке авиакомпании перед вылетом сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, входящей в список разрешенных для въезда вакцин, причем прививки должны быть сделаны как минимум за 14 дней до предполагаемого въезда в Таиланд. Сертификаты будут подлежать повторной проверке на паспортном контроле в Таиланде, добавляет издание. Невакцинированные путешественники, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не позднее чем за семь дней до прибытия в Таиланд и не ранее чем за шесть месяцев до прибытия, должны будут предъявить справки, выданные медицинским учреждением, в котором они лечились. В заголовке сообщения Bangkok Post утверждается, что новая ограничительная мера начнет действовать с понедельника, 9 января, а в тексте сообщения — с воскресенья, 8 января. Газета поясняет, что речь может идти о проверке сертификатов авиакомпаниями в воскресенье перед вылетом рейсов, которые прибудут в Таиланд в понедельник. Издание пишет, что мера вводится в связи с ожидаемым наплывом туристов из Китая. В КНР с воскресенья, 8 января, будет отменен карантин при въезде в страну, это даст возможность гражданам возобновить туристические поездки за границу, что было им недоступно с весны 2020 года. Ранее, 5 января, вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что в связи с возвращением в Таиланд китайских туристов и новой вспышкой инфекции в КНР требование сертификатов вакцинации в ближайшие дни вновь введут для всех путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. По его информации, те, кто из Таиланда едет в страны, требующие предполетный ПЦР-тест (в том числе КНР), должны будут иметь медицинскую страховку с ковидным покрытием на случай положительного теста в Таиланде и последующего лечения в стране. Интернет-версия газеты Nation сообщает в субботу, что первый самолет с 200 китайскими туристами на борту прибудет в бангкокский аэропорт Суваннабхуми в понедельник, 9 января. Газета отмечает, что для прибывающих этим рейсом граждан КНР возобновленная ограничительная мера уже будет действовать: китайские туристы должны будут предоставить для проверки перед вылетом и по прибытии сертификаты вакцинации или медицинские справки, что они переболели ковидом, и медицинские страховки с ковидным покрытием, так как Китай требует от всех путешественников, в том числе собственных граждан, предполетный ПЦР-тест перед вылетом в КНР. В список вакцин, разрешенных для въезда в страну Министерством здравоохранения в Таиланда, который опубликован департаментом гражданской авиации, входят две российские вакцины: двухкомпонентный "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт". Документ таиландских властей, определяющий дату начала применения возобновленной меры ограничения, точные условия въезда для всех категорий путешественников и даты окончания действия этой меры пока не опубликован.
https://ria.ru/20221221/gonkong-1840254681.html
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китай, таиланд, здоровье - общество, новости - туризм
Туризм, Китай, Таиланд, Здоровье - Общество, Новости - Туризм
22:48 07.01.2023 (обновлено: 05:24 08.01.2023)
Таиланд ужесточит антиковидные меры для въезжающих в страну
Bangkok Post: Таиланд может начать проверку сертификатов вакцинации у въезжающих
БАНГКОК, 7 янв — РИА Новости.
Власти и авиакомпании Таиланда могут начать проверку сертификатов вакцинации у вылетающих в Таиланд и въезжающих в страну через международные аэропорты уже в воскресенье, 8 января, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post
со ссылкой на департамент гражданской авиации (ДГА) Таиланда, отвечающий за работу аэропортов.
На интернет-сайте ДГА и на страницах департамента в социальных сетях нет документов, подтверждающих информацию о введении новых ограничительных мер с 8 или 9 января. Тем не менее там присутствует обновленный 6 января список разрешенных вакцин для въезда в Таиланд, повторяющий информацию, которую в последний раз обновляли в сентябре 2022 года перед отменой в октябре требования о предоставлении вакцинных сертификатов.
По информации Bangkok Post, с воскресенья каждый путешественник, намеревающийся въехать в страну, должен будет представить на стойке авиакомпании перед вылетом сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, входящей в список разрешенных для въезда вакцин, причем прививки должны быть сделаны как минимум за 14 дней до предполагаемого въезда в Таиланд. Сертификаты будут подлежать повторной проверке на паспортном контроле в Таиланде, добавляет издание. Невакцинированные путешественники, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не позднее чем за семь дней до прибытия в Таиланд и не ранее чем за шесть месяцев до прибытия, должны будут предъявить справки, выданные медицинским учреждением, в котором они лечились.
В заголовке сообщения Bangkok Post утверждается, что новая ограничительная мера начнет действовать с понедельника, 9 января, а в тексте сообщения — с воскресенья, 8 января. Газета поясняет, что речь может идти о проверке сертификатов авиакомпаниями в воскресенье перед вылетом рейсов, которые прибудут в Таиланд в понедельник.
Издание пишет, что мера вводится в связи с ожидаемым наплывом туристов из Китая
. В КНР с воскресенья, 8 января, будет отменен карантин при въезде в страну, это даст возможность гражданам возобновить туристические поездки за границу, что было им недоступно с весны 2020 года.
Ранее, 5 января, вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что в связи с возвращением в Таиланд китайских туристов и новой вспышкой инфекции в КНР требование сертификатов вакцинации в ближайшие дни вновь введут для всех путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. По его информации, те, кто из Таиланда едет в страны, требующие предполетный ПЦР-тест (в том числе КНР), должны будут иметь медицинскую страховку с ковидным покрытием на случай положительного теста в Таиланде и последующего лечения в стране.
Интернет-версия газеты Nation сообщает в субботу, что первый самолет с 200 китайскими туристами на борту прибудет в бангкокский аэропорт Суваннабхуми в понедельник, 9 января. Газета отмечает, что для прибывающих этим рейсом граждан КНР возобновленная ограничительная мера уже будет действовать: китайские туристы должны будут предоставить для проверки перед вылетом и по прибытии сертификаты вакцинации или медицинские справки, что они переболели ковидом, и медицинские страховки с ковидным покрытием, так как Китай требует от всех путешественников, в том числе собственных граждан, предполетный ПЦР-тест перед вылетом в КНР.
В список вакцин, разрешенных для въезда в страну Министерством здравоохранения в Таиланда, который опубликован департаментом гражданской авиации, входят две российские вакцины: двухкомпонентный "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт". Документ таиландских властей, определяющий дату начала применения возобновленной меры ограничения, точные условия въезда для всех категорий путешественников и даты окончания действия этой меры пока не опубликован.