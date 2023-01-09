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Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
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Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов
Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов - РИА Новости, 09.01.2023
Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов
Минздрав Таиланда с 9 января отменил требование о проверке сертификатов вакцинации от коронавируса у туристов, заявил вице-премьер и глава ведомства Анутхин... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:16
2023-01-09T13:31
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
коронавирус covid-19
туристы
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БАНГКОК, 9 янв — РИА Новости. Минздрав Таиланда с 9 января отменил требование о проверке сертификатов вакцинации от коронавируса у туристов, заявил вице-премьер и глава ведомства Анутхин Чанвиракун. Накануне российские авиакомпании сообщили, что с понедельника иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении.При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что турбизнес ждет 9 января от властей иностранного государства официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда.Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в свою очередь, накануне рассказала РИА Новости, что возможность заменить документ о вакцинации ПЦР-тестом — отличная новость, особенно для путешественников, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни.Она также отметила, что в противном случае, если бы сертификат был единственным обязательным условием, то это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.При этом эксперты отрасли не исключили, что и нынешние ограничения, даже с тестами на COVID-19 по приезде, заметно снизят российский турпоток в страну, особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений давно нет.
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туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Коронавирус COVID-19, туристы
11:16 09.01.2023 (обновлено: 13:31 09.01.2023)
 
Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов

Таиланд с 9 января отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 у туристов

© РИА Новости / Александр АндреевВат Чалонг
Ват Чалонг - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Ват Чалонг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 9 янв — РИА Новости. Минздрав Таиланда с 9 января отменил требование о проверке сертификатов вакцинации от коронавируса у туристов, заявил вице-премьер и глава ведомства Анутхин Чанвиракун.

"Мера, объявленная в субботу (7 января. — Прим. ред.), отменяется с сегодняшнего дня", — заявил он.

Накануне российские авиакомпании сообщили, что с понедельника иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении.
При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что турбизнес ждет 9 января от властей иностранного государства официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в свою очередь, накануне рассказала РИА Новости, что возможность заменить документ о вакцинации ПЦР-тестом — отличная новость, особенно для путешественников, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни.

Она также отметила, что в противном случае, если бы сертификат был единственным обязательным условием, то это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.

При этом эксперты отрасли не исключили, что и нынешние ограничения, даже с тестами на COVID-19 по приезде, заметно снизят российский турпоток в страну, особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений давно нет.
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