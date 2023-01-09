https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html

Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов

Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов - РИА Новости, 09.01.2023

Минздрав Таиланда отменил проверку вакцинных сертификатов у туристов

Минздрав Таиланда с 9 января отменил требование о проверке сертификатов вакцинации от коронавируса у туристов, заявил вице-премьер и глава ведомства Анутхин... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:16

2023-01-09T11:16

2023-01-09T13:31

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БАНГКОК, 9 янв — РИА Новости. Минздрав Таиланда с 9 января отменил требование о проверке сертификатов вакцинации от коронавируса у туристов, заявил вице-премьер и глава ведомства Анутхин Чанвиракун. Накануне российские авиакомпании сообщили, что с понедельника иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о противопоказаниях к ней или о выздоровлении.При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что турбизнес ждет 9 января от властей иностранного государства официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда.Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в свою очередь, накануне рассказала РИА Новости, что возможность заменить документ о вакцинации ПЦР-тестом — отличная новость, особенно для путешественников, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни.Она также отметила, что в противном случае, если бы сертификат был единственным обязательным условием, то это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.При этом эксперты отрасли не исключили, что и нынешние ограничения, даже с тестами на COVID-19 по приезде, заметно снизят российский турпоток в страну, особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений давно нет.

https://ria.ru/20230109/tailand-1843550507.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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