https://ria.ru/20230109/krym-1843673729.html

В Крыму подсчитали, сколько туристов принял полуостров в 2022 году

В Крыму подсчитали, сколько туристов принял полуостров в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023

В Крыму подсчитали, сколько туристов принял полуостров в 2022 году

Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."За прошедший год в Крыму отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов, в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:47

2023-01-09T14:47

2023-01-09T17:56

туризм

туризм

новости - туризм

республика крым

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749470117_0:108:1010:676_1920x0_80_0_0_c2ab59b44ec7bed7486f39d8d3251bf2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."За прошедший год в Крыму отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников — 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60 процентов. В новогоднюю ночь крупные курортные комплексы были заняты на 90 процентов", — написал Аксенов в Telegram-канале.По итогам года более 80 процентов путешественников прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, остальные — по железной дороге. При этом число отдыхающих, приехавших на поездах, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза, добавил он.Рекордный за всю постсоветскую историю показатель по турпотоку Крым установил в 2021 году — 9,5 миллиона человек. А в доковидном 2019-м регион посетили 7,4 миллиона.Как рассказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, информационная кампания туротрасли Крыма перед новогодними праздниками показала, что несмотря на сложные логистические условия можно достаточно высоко, вплоть до 90 процентов, заполнять те средства размещения, которые имеют круглогодичную инфраструктуру и грамотно выстаивают свои маркетинговые программы и ценовую политику. Он уточнил, что больше всего была традиционно загружена Большая Ялта, однако серьезный прирост показала и Алушта. "Это подтверждает эффективность создания новых общественных пространств, благоустройства набережных и парков, что в сочетании с развитием ресторанов, кафе и объектов показа увеличивает загрузку гостиниц и санаториев, обеспечивает рост выручки и налоговых поступлений", - отметил министр.Он добавил, что серьезные перспективы круглогодичной работы есть у Евпатории, Феодосии и Судака, где достаточно и объектов показа, и гостиничных номеров, однако, там необходимо предпринять усилия для создания большего количества поводов для приезда. По словам министра, таким образом Крым может перераспределять турпотоки, чтобы избежать транспортной и антропогенной перегрузки Южного берега, обеспечить рост доходности туристической сферы Восточного и Западного побережья. Увеличение комфортности и обустроенности регионов полуострова, влечет за собой улучшение качества жизни и самих крымчан, укрепляет в целом экономику региона.

https://ria.ru/20230106/moskva-1840596328.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, республика крым, туристы