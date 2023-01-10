https://ria.ru/20230110/kitay-1843819098.html
Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай
Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай - РИА Новости, 10.01.2023
Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай
Соглашение, по которому жители Приморского края могли без виз пересекать китайскую границу, может возобновить действие 23 января, заявил глава приморского... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:09
2023-01-10T12:09
2023-01-10T12:09
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Соглашение, по которому жители Приморского края могли без виз пересекать китайскую границу, может возобновить действие 23 января, заявил глава приморского агентства по туризму Арсений Крепский. "Реализация соглашения о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года приостановлена с января 2021 года. Ориентировочные сроки завершения всех необходимых для возобновления безвизовых путешествий — 23-24 января", — рассказал он в Telegram-канале. Крепский отметил, что поездки в Китай, которые организуются до этого срока, "выполняются с соблюдением всех визовых формальностей и не предполагают безвизового группового формата".С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что тогда же были сняты ограничения на въезд в КНР для всех граждан РФ, имеющих открытые визы. Также с 8 января Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы.
https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, китай, россия, туристы, коронавирус covid-19, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, туристы, Коронавирус COVID-19, Визы
Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай
Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться 23 января