https://ria.ru/20230110/kitay-1843819098.html

Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай

Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай - РИА Новости, 10.01.2023

Названа дата возобновления безвизовых поездок из Приморья в Китай

Соглашение, по которому жители Приморского края могли без виз пересекать китайскую границу, может возобновить действие 23 января, заявил глава приморского... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:09

2023-01-10T12:09

2023-01-10T12:09

туризм

туризм

новости - туризм

китай

россия

туристы

коронавирус covid-19

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_602:616:3025:1979_1920x0_80_0_0_4477a8046b8738d33b1250e50412a3f7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Соглашение, по которому жители Приморского края могли без виз пересекать китайскую границу, может возобновить действие 23 января, заявил глава приморского агентства по туризму Арсений Крепский. "Реализация соглашения о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года приостановлена с января 2021 года. Ориентировочные сроки завершения всех необходимых для возобновления безвизовых путешествий — 23-24 января", — рассказал он в Telegram-канале. Крепский отметил, что поездки в Китай, которые организуются до этого срока, "выполняются с соблюдением всех визовых формальностей и не предполагают безвизового группового формата".С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что тогда же были сняты ограничения на въезд в КНР для всех граждан РФ, имеющих открытые визы. Также с 8 января Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы.

https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, россия, туристы, коронавирус covid-19, визы