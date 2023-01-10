https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html

У туроператоров появились первые путевки в Китай

У туроператоров появились первые путевки в Китай - РИА Новости, 10.01.2023

У туроператоров появились первые путевки в Китай

В ассортименте российских туроператоров начали появляться первые путевки в Китай, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:59

2023-01-10T14:59

2023-01-10T14:59

туризм

туризм

новости - туризм

китай

ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В ассортименте российских туроператоров начали появляться первые путевки в Китай, сообщает АТОР."Компании находятся сейчас на разной стадии планирования продаж, есть даже первые турпакеты. Но все ждут главного: решения вопроса с визами", — отмечают в ассоциации.В China Travel, например, уже активно идет работа по добавлению новых предложений по Китаю: можно забронировать отель в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, а после китайского Нового года появятся варианты и в Хайнане.По словам руководителя отдела маркетинга Евгения Глотова, первый пакет в материковую часть Китая с еженедельным перелетом "Аэрофлота" по средам выставлен 9 января на сайте компании. Но есть нюанс: его могут купить только те россияне, у которых уже есть китайская виза."Русский Экспресс" и "Интурист" тоже собираются восстанавливать ассортимент туров в страну, но ждут определенности с авиасообщением и визами. Пока что, по данным представителей отрасли, въездные документы путешественникам не выдают.Китай открыл границы для иностранцев с 8 января. Для въезда, согласно правилам, нужен только отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.

https://ria.ru/20230110/ator-1843797925.html

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19