https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html

Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет

Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет - РИА Новости, 12.01.2023

Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет

Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:03

2023-01-12T16:03

2023-01-12T16:03

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СОЧИ, 12 янв — РИА Новости. Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в компании."Мы рассматриваем возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера, который на текущий момент осуществляет перевозки из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — сказали в пресс-службе.Там отметили, что о датах и деталях пассажирам сообщат на сайте в случае, если египетский маршрут будет утвержден.На данный момент Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы за границу. Он рассчитан на 1300 человек. 16 июля 2022 года лайнер прибыл в сочинской порт из Стамбула, чтобы совершить свой первый рейс из олимпийской столицы по побережью Турции.

https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, сочи, египет, турция, круизы