https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет - РИА Новости, 12.01.2023
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет
Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:03
2023-01-12T16:03
2023-01-12T16:03
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СОЧИ, 12 янв — РИА Новости. Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в компании."Мы рассматриваем возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера, который на текущий момент осуществляет перевозки из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — сказали в пресс-службе.Там отметили, что о датах и деталях пассажирам сообщат на сайте в случае, если египетский маршрут будет утвержден.На данный момент Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы за границу. Он рассчитан на 1300 человек. 16 июля 2022 года лайнер прибыл в сочинской порт из Стамбула, чтобы совершить свой первый рейс из олимпийской столицы по побережью Турции.
https://ria.ru/20230112/kitay-1844331631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, сочи, египет, турция, круизы
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Сочи, Египет, Турция, круизы
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет
Из Сочи в Египет планируют запустить рейсы круизного лайнера Astoria Grande