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Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет - РИА Новости, 12.01.2023
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет
Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:03
2023-01-12T16:03
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СОЧИ, 12 янв — РИА Новости. Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в компании."Мы рассматриваем возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера, который на текущий момент осуществляет перевозки из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — сказали в пресс-службе.Там отметили, что о датах и деталях пассажирам сообщат на сайте в случае, если египетский маршрут будет утвержден.На данный момент Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы за границу. Он рассчитан на 1300 человек. 16 июля 2022 года лайнер прибыл в сочинской порт из Стамбула, чтобы совершить свой первый рейс из олимпийской столицы по побережью Турции.
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туризм, туристы, новости - туризм, сочи, египет, турция, круизы
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Сочи, Египет, Турция, круизы
16:03 12.01.2023
 
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет

Из Сочи в Египет планируют запустить рейсы круизного лайнера Astoria Grande

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкЛайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи
Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 12 янв — РИА Новости. Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, заявили журналистам в компании.
"Мы рассматриваем возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера, который на текущий момент осуществляет перевозки из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что о датах и деталях пассажирам сообщат на сайте в случае, если египетский маршрут будет утвержден.
На данный момент Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы за границу. Он рассчитан на 1300 человек. 16 июля 2022 года лайнер прибыл в сочинской порт из Стамбула, чтобы совершить свой первый рейс из олимпийской столицы по побережью Турции.
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