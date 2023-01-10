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Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
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Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года
Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года - РИА Новости, 10.01.2023
Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года
Четыре автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском пропускном пункте Краскино впервые с 2020 года, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:40
2023-01-10T11:29
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Четыре автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском пропускном пункте Краскино впервые с 2020 года, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.Ранее в агентстве международного сотрудничества Приморья заявили, что делегация из КНР впервые за три года въехала в Приморье на автомобиле. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого числа ограничения на въезд в Китай сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы."Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два - на въезд в Россию. Всего через границу в пункте пропуска МАПП Краскино проследовало 28 граждан Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России", - говорится в сообщении Уссурийской таможни.Отмечается, что границу пересекли в том числе сотрудники международных организаций. Туристических групп в автобусах не было. По информации Уссурийской таможни, пассажирского сообщения через границу не происходило с февраля 2020 года из-за пандемии COVID-19.С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого же числа ограничения на въезд в КНР сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы. Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.
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россия, китай, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Новости - Туризм
08:40 10.01.2023 (обновлено: 11:29 10.01.2023)
 
Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года

Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая на КПП Краскино впервые с 2020 года

© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни / Перейти в медиабанкПассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае. 10 января 2023
Пассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни
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Пассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае. 10 января 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Четыре автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском пропускном пункте Краскино впервые с 2020 года, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.
Ранее в агентстве международного сотрудничества Приморья заявили, что делегация из КНР впервые за три года въехала в Приморье на автомобиле. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого числа ограничения на въезд в Китай сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы.
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"Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два - на въезд в Россию. Всего через границу в пункте пропуска МАПП Краскино проследовало 28 граждан Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России", - говорится в сообщении Уссурийской таможни.
Отмечается, что границу пересекли в том числе сотрудники международных организаций. Туристических групп в автобусах не было. По информации Уссурийской таможни, пассажирского сообщения через границу не происходило с февраля 2020 года из-за пандемии COVID-19.
С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого же числа ограничения на въезд в КНР сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы. Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.
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