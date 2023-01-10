https://ria.ru/20230110/avtobusy-1843804448.html

Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года

Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года - РИА Новости, 10.01.2023

Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года

Четыре автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском пропускном пункте Краскино впервые с 2020 года, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:40

2023-01-10T08:40

2023-01-10T11:29

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Четыре автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском пропускном пункте Краскино впервые с 2020 года, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.Ранее в агентстве международного сотрудничества Приморья заявили, что делегация из КНР впервые за три года въехала в Приморье на автомобиле. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого числа ограничения на въезд в Китай сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы."Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два - на въезд в Россию. Всего через границу в пункте пропуска МАПП Краскино проследовало 28 граждан Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России", - говорится в сообщении Уссурийской таможни.Отмечается, что границу пересекли в том числе сотрудники международных организаций. Туристических групп в автобусах не было. По информации Уссурийской таможни, пассажирского сообщения через границу не происходило с февраля 2020 года из-за пандемии COVID-19.С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого же числа ограничения на въезд в КНР сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы. Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.

https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html

https://ria.ru/20230108/knr-1843432340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, китай, новости - туризм