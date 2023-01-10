https://ria.ru/20230110/antalya-1843834221.html
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 10.01.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью
Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:53
2023-01-10T11:53
2023-01-10T11:53
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, сообщает АТОР.По данным председателя рабочей группы по туризму городского совета Реджепа Явуза, за год курорты провинции посетили почти 13,5 миллиона зарубежных путешественников.Наибольшее количество прибытий зафиксировано из России — 3,03 миллиона. На втором месте — Германия, а "бронза" досталась Великобритании.Тем не менее, Анталье не удалось достигнуть доковидных показателей (в 2019 году здесь провели отпуск 15,6 миллиона иностранцев, в том числе 5,58 миллиона россиян)."Причиной снижения объемов турпотока стала российско-украинский конфликт, из-за которого мы в итоге не досчитались около 2,5 миллиона российских отдыхающих", — сказал Явуз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью
В 2023 году турецкую Анталью посетили более трех миллионов российских туристов