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Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230110/antalya-1843834221.html
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 10.01.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью
Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:53
2023-01-10T11:53
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, сообщает АТОР.По данным председателя рабочей группы по туризму городского совета Реджепа Явуза, за год курорты провинции посетили почти 13,5 миллиона зарубежных путешественников.Наибольшее количество прибытий зафиксировано из России — 3,03 миллиона. На втором месте — Германия, а "бронза" досталась Великобритании.Тем не менее, Анталье не удалось достигнуть доковидных показателей (в 2019 году здесь провели отпуск 15,6 миллиона иностранцев, в том числе 5,58 миллиона россиян)."Причиной снижения объемов турпотока стала российско-украинский конфликт, из-за которого мы в итоге не досчитались около 2,5 миллиона российских отдыхающих", — сказал Явуз.
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
11:53 10.01.2023
 
Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

В 2023 году турецкую Анталью посетили более трех миллионов российских туристов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, сообщает АТОР.
По данным председателя рабочей группы по туризму городского совета Реджепа Явуза, за год курорты провинции посетили почти 13,5 миллиона зарубежных путешественников.
Наибольшее количество прибытий зафиксировано из России — 3,03 миллиона. На втором месте — Германия, а "бронза" досталась Великобритании.
Тем не менее, Анталье не удалось достигнуть доковидных показателей (в 2019 году здесь провели отпуск 15,6 миллиона иностранцев, в том числе 5,58 миллиона россиян).
"Причиной снижения объемов турпотока стала российско-украинский конфликт, из-за которого мы в итоге не досчитались около 2,5 миллиона российских отдыхающих", — сказал Явуз.
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