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Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230109/khorvatiya-1843595029.html
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген
Эксперты рассказали, как подавать документы на хорватскую визу после вступления страны в Шенгенскую зону 1 января 2023 года, пишет АТОР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:44
2023-01-09T12:44
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
хорватия
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
шенгенская виза
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как подавать документы на хорватскую визу после вступления страны в Шенгенскую зону 1 января 2023 года, пишет АТОР.По информации компании VFS Global, визовые центры Хорватии возобновили работу с 9 января. Заявления принимают в Москве и еще 18 городах. Понадобятся заполненная анкета, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия.Туристам старше 12 лет также придется сдать биометрические данные. Однако, если в течение последних 59 месяцев заявитель уже проходил эту процедуру, повторно делать ее не нужно, уточняют в ассоциации.Оформление обойдется в 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).Хорватские визы, выданные ранее, останутся национальными. Но въехать в другие страны Шенгенского сообщества по ним будет нельзя, предупреждают в АТОР.Изменились с начала января и требования к страховке. При оформлении полиса теперь нужно указывать, что территория страхования — все страны Шенгена.
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туризм, туристы, новости - туризм, хорватия, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, шенгенская виза, шенгенская зона
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Хорватия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы, Шенгенская виза, Шенгенская зона
12:44 09.01.2023
 
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген

В АТОР рассказали, как подавать документы на хорватский шенген

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВывеска объединенного визового центра в Москве
Вывеска объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как подавать документы на хорватскую визу после вступления страны в Шенгенскую зону 1 января 2023 года, пишет АТОР.
По информации компании VFS Global, визовые центры Хорватии возобновили работу с 9 января. Заявления принимают в Москве и еще 18 городах. Понадобятся заполненная анкета, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия.
Туристам старше 12 лет также придется сдать биометрические данные. Однако, если в течение последних 59 месяцев заявитель уже проходил эту процедуру, повторно делать ее не нужно, уточняют в ассоциации.
Оформление обойдется в 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).
Хорватские визы, выданные ранее, останутся национальными. Но въехать в другие страны Шенгенского сообщества по ним будет нельзя, предупреждают в АТОР.
Изменились с начала января и требования к страховке. При оформлении полиса теперь нужно указывать, что территория страхования — все страны Шенгена.
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