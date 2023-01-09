https://ria.ru/20230109/khorvatiya-1843595029.html
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген
Эксперты рассказали, как подавать документы на хорватскую визу после вступления страны в Шенгенскую зону 1 января 2023 года, пишет АТОР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:44
2023-01-09T12:44
2023-01-09T12:44
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как подавать документы на хорватскую визу после вступления страны в Шенгенскую зону 1 января 2023 года, пишет АТОР.По информации компании VFS Global, визовые центры Хорватии возобновили работу с 9 января. Заявления принимают в Москве и еще 18 городах. Понадобятся заполненная анкета, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия.Туристам старше 12 лет также придется сдать биометрические данные. Однако, если в течение последних 59 месяцев заявитель уже проходил эту процедуру, повторно делать ее не нужно, уточняют в ассоциации.Оформление обойдется в 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).Хорватские визы, выданные ранее, останутся национальными. Но въехать в другие страны Шенгенского сообщества по ним будет нельзя, предупреждают в АТОР.Изменились с начала января и требования к страховке. При оформлении полиса теперь нужно указывать, что территория страхования — все страны Шенгена.
https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843428316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эксперты объяснили, как теперь получать хорватский шенген
В АТОР рассказали, как подавать документы на хорватский шенген