https://ria.ru/20230110/tailand-1843827038.html
Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны
Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны - РИА Новости, 10.01.2023
Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны
Требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов для въезда в Таиланд отменены, сообщили российские... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:57
2023-01-10T10:57
2023-01-10T10:57
туризм
таиланд
аэрофлот
azur air
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов для въезда в Таиланд отменены, сообщили российские авиакомпании "Аэрофлот" и Azur air после аналогичной информации от властей Таиланда. "Согласно обновлённой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, выданной властями Королевства Таиланда, с 10 января отменены ранее введенные санитарные требования к прибывающим туристам, связанные с COVID-19. С этой даты прибывающие в Таиланд туристы освобождены от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Аэрофлота". "По информации авиационных властей Королевства Таиланд, с 10 января 2023 года отменены требования к пассажирам по предоставлению сертификатов о вакцинации или справок о выздоровлении от COVID-19, а также по сдаче ПЦР-тестов для въезда в страну. Таким образом, с 10 января 2023 года въезд в Таиланд возможен без ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в Telegram-канале Azur air. Управление гражданской авиации Таиланда в конце прошлой недели объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всеми прибывающими в королевство лицами старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от ковида. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд. В понедельник власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html
https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843428316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, аэрофлот, azur air, коронавирус covid-19, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Аэрофлот, Azur Air, Коронавирус COVID-19, Новости - Туризм
Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны
"Аэрофлот" и Azur air подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов для въезда в Таиланд отменены, сообщили
российские авиакомпании "Аэрофлот" и Azur air после аналогичной информации от властей Таиланда.
"Согласно обновлённой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, выданной властями Королевства Таиланда, с 10 января отменены ранее введенные санитарные требования к прибывающим туристам, связанные с COVID-19. С этой даты прибывающие в Таиланд туристы освобождены от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Аэрофлота".
"По информации авиационных властей Королевства Таиланд, с 10 января 2023 года отменены требования к пассажирам по предоставлению сертификатов о вакцинации или справок о выздоровлении от COVID-19, а также по сдаче ПЦР-тестов для въезда в страну. Таким образом, с 10 января 2023 года въезд в Таиланд возможен без ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в Telegram-канале Azur air.
Управление гражданской авиации Таиланда в конце прошлой недели объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всеми прибывающими в королевство лицами старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от ковида. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.
В понедельник власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун.