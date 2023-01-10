https://ria.ru/20230110/tailand-1843827038.html

Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны

Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны - РИА Новости, 10.01.2023

Авиакомпании подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны

Требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов для въезда в Таиланд отменены, сообщили российские... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:57

2023-01-10T10:57

2023-01-10T10:57

туризм

таиланд

аэрофлот

azur air

коронавирус covid-19

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570120834_0:87:1261:796_1920x0_80_0_0_620a3e6f84716f93548eb3bfc1f0174c.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов для въезда в Таиланд отменены, сообщили российские авиакомпании "Аэрофлот" и Azur air после аналогичной информации от властей Таиланда. "Согласно обновлённой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, выданной властями Королевства Таиланда, с 10 января отменены ранее введенные санитарные требования к прибывающим туристам, связанные с COVID-19. С этой даты прибывающие в Таиланд туристы освобождены от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Аэрофлота". "По информации авиационных властей Королевства Таиланд, с 10 января 2023 года отменены требования к пассажирам по предоставлению сертификатов о вакцинации или справок о выздоровлении от COVID-19, а также по сдаче ПЦР-тестов для въезда в страну. Таким образом, с 10 января 2023 года въезд в Таиланд возможен без ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в Telegram-канале Azur air. Управление гражданской авиации Таиланда в конце прошлой недели объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всеми прибывающими в королевство лицами старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от ковида. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд. В понедельник власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html

https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843428316.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, аэрофлот, azur air, коронавирус covid-19, новости - туризм