https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html
Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах
Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах - РИА Новости, 11.01.2023
Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах
В январе сразу несколько стран ввели налоги для туристов или повысили существующие, также есть нововведения и по правилам въезда. Эксперты рассказали РИА... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:59
2023-01-11T17:59
2023-01-11T17:59
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
китай
таиланд
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В январе сразу несколько стран ввели налоги для туристов или повысили существующие, также есть нововведения и по правилам въезда. Эксперты рассказали РИА Новости, что изменилось для путешественников в начале этого года.Больше налогов"На Мальдивах все подорожало, налог вырос с 12 до 16 процентов. В том числе и стоимость номеров в отелях и всех услуг и товаров на курортах", – сообщили РИА Новости в компании "Русский Экспресс".Не отстает и Мексика. По информации Анны Филатовской, директора департамента маркетинга и PR туроператора, с 1 января 2023 года в отелях Канкуна и Ривьеры-Майя появился новый сбор: налог в размере 68 мексиканских песо (примерно 3,58 долларов) за номер за ночь. Он введен в соответствии с политикой местного правительства для сохранения экосистемы. Сбор применяется ко всем бронированиям, вне зависимости от того, когда они были сделаны. Взимается он во время регистрации заезда.Турция также ввела налог на проживание – два процента. Как уточняют эксперты, он будет оплачиваться как на месте, так и через партнеров, но пока еще нет окончательной информации.Более того, в АТОР сообщили, что за первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано.Появился аналогичный налог и в Узбекистане. "Сумма – от двух до четырех долларов с человека в день – зависит от количества номерного фонда в отеле. Налог будет оплачиваться как на месте при индивидуальных бронированиях, так и включаться в стоимость пакетных туров", – сообщила Анна Филатовская.В Европу – сложнее, в Азию – прощеПолучить визу в Хорватию стало сложнее – страна вошла в Шенгенскую зону. По информации компании VFS Global, визовые центры Хорватии возобновили работу с 9 января. Заявления принимают в Москве и еще 18 городах. Понадобятся заполненная анкета, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия. Туристам старше 12 лет, нужно сдать и биометрические данные, если они не делали этого в течение последних 59 месяцев.Оформление визы обойдется в 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).Несколько упростился порядок прибытия на Шри-Ланку. "Страна работает над тем, чтобы туристам было комфортнее и легче сюда приезжать, – сказала PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. – С нового года заполнить "карту прибытия" (Arrival card) можно онлайн до поездки и не делать этого в самолете или по прибытии, создавая очереди в залах перед паспортным контролем". Все данные нужно вбить в течение трех дней до поездки на сайте департамента иммиграции и эмиграции страны.Непостоянный Таиланд, непонятный КитайГлавной туристической новостью начала года чуть не стало изменение правил въезда в Таиланд. "Он потряс весь рынок. Но в итоге желание принимать много туристов победило, и правила въезда оставили без изменений", – прокомментировали ситуацию в "Интуристе".Напомним, Управление гражданской авиации Таиланда в конце прошлой недели объявило о возвращении с 9 по 31 января требования ко всем прибывающим иностранцам старше 18 лет иметь один из трех документов: сертификат о полной вакцинации от ковида, медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Туристы, у которых этого нет, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.В понедельник, 9 января, власти страны отменили правило, вчера это подтвердили и авиакомпаниях.Китай с 8 января полностью снял карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но путешественников это пока не касается, туристические визы не выдаются. Граждане России могут посетить Китай с деловыми, образовательными, рабочими поездками, а также по семейным обстоятельствам – при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета."По правилам въезда и порядку получения виз в Китай пока новостей нет, но мы потихоньку начинаем восстанавливать все туры туда, которые у нас были в ассортименте до пандемии", – уточнила Дарья Домостроева.В China Travel, как сообщал АТОР, уже активно идет работа по добавлению новых предложений по Китаю: можно забронировать отель в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, а после китайского Нового года появятся варианты и в Хайнане. Причем первый пакет в материковую часть Китая с еженедельным перелетом "Аэрофлота" по средам выставлен 9 января, но купить его могут только те россияне, у которых уже есть китайская виза.Ограничений пока не будетНа фоне меняющейся ситуации по коронавирусу и непостоянства Таиланда, несколько стран все же пояснили, что пока не планируют ужесточать правила для иностранцев.В посольствах Шри-Ланки и Малайзии РИА Новости сообщали, что страны не вводят дополнительных ограничений на въезд туристов из-за COVID-19.Индонезия, как заявил РИА Новости посол в России Хосе Антонио Морато Таварес, также пока не вводит новые коронавирусные правила для путешественников. В дипмиссиях уточнили, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.Вьетнам планирует усилить проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19, но ни о каких новых правилах не сообщалось.
https://ria.ru/20230111/kitay-1844053419.html
китай
таиланд
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шри-ланка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, китай, таиланд, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, мальдивы, шри-ланка, хорватия, визы, узбекистан, мексика, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Китай, Таиланд, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Мальдивы, Шри-Ланка, Хорватия, Визы, Узбекистан, Мексика, куда можно лететь, Отдых на море
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В январе сразу несколько стран ввели налоги для туристов или повысили существующие, также есть нововведения и по правилам въезда. Эксперты рассказали РИА Новости, что изменилось для путешественников в начале этого года.
"На Мальдивах все подорожало, налог вырос с 12 до 16 процентов. В том числе и стоимость номеров в отелях и всех услуг и товаров на курортах", – сообщили РИА Новости в компании "Русский Экспресс".
Не отстает и Мексика
. По информации Анны Филатовской, директора департамента маркетинга и PR туроператора, с 1 января 2023 года в отелях Канкуна
и Ривьеры-Майя появился новый сбор: налог в размере 68 мексиканских песо (примерно 3,58 долларов) за номер за ночь.
Он введен в соответствии с политикой местного правительства для сохранения экосистемы. Сбор применяется ко всем бронированиям, вне зависимости от того, когда они были сделаны. Взимается он во время регистрации заезда.
Турция
также ввела налог на проживание – два процента. Как уточняют эксперты, он будет оплачиваться как на месте, так и через партнеров, но пока еще нет окончательной информации.
Более того, в АТОР сообщили
, что за первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано.
Появился аналогичный налог и в Узбекистане
. "Сумма – от двух до четырех долларов с человека в день – зависит от количества номерного фонда в отеле. Налог будет оплачиваться как на месте при индивидуальных бронированиях, так и включаться в стоимость пакетных туров", – сообщила Анна Филатовская.
В Европу – сложнее, в Азию – проще
Получить визу в Хорватию
стало сложнее – страна вошла в Шенгенскую зону. По информации
компании VFS Global, визовые центры Хорватии
возобновили работу с 9 января. Заявления принимают в Москве
и еще 18 городах. Понадобятся заполненная анкета
, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия. Туристам старше 12 лет, нужно сдать и биометрические данные, если они не делали этого в течение последних 59 месяцев.
Оформление визы обойдется в 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).
Несколько упростился порядок прибытия на Шри-Ланку
. "Страна работает над тем, чтобы туристам было комфортнее и легче сюда приезжать, – сказала PR-директор компании "Интурист
" Дарья Домостроева. – С нового года заполнить "карту прибытия" (Arrival card) можно онлайн до поездки и не делать этого в самолете или по прибытии, создавая очереди в залах перед паспортным контролем".
Все данные нужно вбить в течение трех дней до поездки на сайте департамента иммиграции и эмиграции страны.
Непостоянный Таиланд, непонятный Китай
Главной туристической новостью начала года чуть не стало изменение правил въезда в Таиланд. "Он потряс весь рынок. Но в итоге желание принимать много туристов победило, и правила въезда оставили без изменений", – прокомментировали ситуацию в "Интуристе".
Напомним, Управление гражданской авиации Таиланда в конце прошлой недели объявило о возвращении с 9 по 31 января требования ко всем прибывающим иностранцам старше 18 лет иметь один из трех документов: сертификат о полной вакцинации от ковида, медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Туристы, у которых этого нет, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.
В понедельник, 9 января, власти страны отменили
правило, вчера это подтвердили и авиакомпаниях.
Китай с 8 января полностью снял карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но путешественников это пока не касается, туристические визы не выдаются. Граждане России
могут посетить
Китай с деловыми, образовательными, рабочими поездками, а также по семейным обстоятельствам – при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета.
"По правилам въезда и порядку получения виз в Китай пока новостей нет, но мы потихоньку начинаем восстанавливать все туры туда, которые у нас были в ассортименте до пандемии", – уточнила Дарья Домостроева.
В China Travel, как сообщал
АТОР, уже активно идет работа по добавлению новых предложений по Китаю: можно забронировать отель в Пекине
, Шанхае
, Шэньчжэне, а после китайского Нового года появятся варианты и в Хайнане
. Причем первый пакет в материковую часть Китая с еженедельным перелетом "Аэрофлота
" по средам выставлен 9 января, но купить его могут только те россияне, у которых уже есть китайская виза.
Ограничений пока не будет
На фоне меняющейся ситуации по коронавирусу и непостоянства Таиланда, несколько стран все же пояснили, что пока не планируют ужесточать правила для иностранцев.
В посольствах Шри-Ланки и Малайзии
РИА Новости сообщали
, что страны не вводят дополнительных ограничений на въезд туристов из-за COVID-19.
Индонезия
, как заявил
РИА Новости посол в России Хосе Антонио Морато Таварес, также пока не вводит новые коронавирусные правила для путешественников. В дипмиссиях уточнили, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Вьетнам планирует
усилить проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19, но ни о каких новых правилах не сообщалось.