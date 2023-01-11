https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html

Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах

Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах - РИА Новости, 11.01.2023

Эксперты рассказали о новых правилах для туристов в разных странах

В январе сразу несколько стран ввели налоги для туристов или повысили существующие, также есть нововведения и по правилам въезда. Эксперты рассказали РИА... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:59

2023-01-11T17:59

2023-01-11T17:59

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турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В январе сразу несколько стран ввели налоги для туристов или повысили существующие, также есть нововведения и по правилам въезда. Эксперты рассказали РИА Новости, что изменилось для путешественников в начале этого года.Больше налогов"На Мальдивах все подорожало, налог вырос с 12 до 16 процентов. В том числе и стоимость номеров в отелях и всех услуг и товаров на курортах", – сообщили РИА Новости в компании "Русский Экспресс".Не отстает и Мексика. По информации Анны Филатовской, директора департамента маркетинга и PR туроператора, с 1 января 2023 года в отелях Канкуна и Ривьеры-Майя появился новый сбор: налог в размере 68 мексиканских песо (примерно 3,58 долларов) за номер за ночь. Он введен в соответствии с политикой местного правительства для сохранения экосистемы. Сбор применяется ко всем бронированиям, вне зависимости от того, когда они были сделаны. Взимается он во время регистрации заезда.Турция также ввела налог на проживание – два процента. Как уточняют эксперты, он будет оплачиваться как на месте, так и через партнеров, но пока еще нет окончательной информации.Более того, в АТОР сообщили, что за первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано.Появился аналогичный налог и в Узбекистане. "Сумма – от двух до четырех долларов с человека в день – зависит от количества номерного фонда в отеле. Налог будет оплачиваться как на месте при индивидуальных бронированиях, так и включаться в стоимость пакетных туров", – сообщила Анна Филатовская.В Европу – сложнее, в Азию – прощеПолучить визу в Хорватию стало сложнее – страна вошла в Шенгенскую зону. По информации компании VFS Global, визовые центры Хорватии возобновили работу с 9 января. Заявления принимают в Москве и еще 18 городах. Понадобятся заполненная анкета, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия. Туристам старше 12 лет, нужно сдать и биометрические данные, если они не делали этого в течение последних 59 месяцев.Оформление визы обойдется в 114 евро с человека (в эту сумму входят консульский, сервисный и логистический сборы).Несколько упростился порядок прибытия на Шри-Ланку. "Страна работает над тем, чтобы туристам было комфортнее и легче сюда приезжать, – сказала PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. – С нового года заполнить "карту прибытия" (Arrival card) можно онлайн до поездки и не делать этого в самолете или по прибытии, создавая очереди в залах перед паспортным контролем". Все данные нужно вбить в течение трех дней до поездки на сайте департамента иммиграции и эмиграции страны.Непостоянный Таиланд, непонятный КитайГлавной туристической новостью начала года чуть не стало изменение правил въезда в Таиланд. "Он потряс весь рынок. Но в итоге желание принимать много туристов победило, и правила въезда оставили без изменений", – прокомментировали ситуацию в "Интуристе".Напомним, Управление гражданской авиации Таиланда в конце прошлой недели объявило о возвращении с 9 по 31 января требования ко всем прибывающим иностранцам старше 18 лет иметь один из трех документов: сертификат о полной вакцинации от ковида, медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Туристы, у которых этого нет, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.В понедельник, 9 января, власти страны отменили правило, вчера это подтвердили и авиакомпаниях.Китай с 8 января полностью снял карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но путешественников это пока не касается, туристические визы не выдаются. Граждане России могут посетить Китай с деловыми, образовательными, рабочими поездками, а также по семейным обстоятельствам – при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета."По правилам въезда и порядку получения виз в Китай пока новостей нет, но мы потихоньку начинаем восстанавливать все туры туда, которые у нас были в ассортименте до пандемии", – уточнила Дарья Домостроева.В China Travel, как сообщал АТОР, уже активно идет работа по добавлению новых предложений по Китаю: можно забронировать отель в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, а после китайского Нового года появятся варианты и в Хайнане. Причем первый пакет в материковую часть Китая с еженедельным перелетом "Аэрофлота" по средам выставлен 9 января, но купить его могут только те россияне, у которых уже есть китайская виза.Ограничений пока не будетНа фоне меняющейся ситуации по коронавирусу и непостоянства Таиланда, несколько стран все же пояснили, что пока не планируют ужесточать правила для иностранцев.В посольствах Шри-Ланки и Малайзии РИА Новости сообщали, что страны не вводят дополнительных ограничений на въезд туристов из-за COVID-19.Индонезия, как заявил РИА Новости посол в России Хосе Антонио Морато Таварес, также пока не вводит новые коронавирусные правила для путешественников. В дипмиссиях уточнили, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.Вьетнам планирует усилить проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19, но ни о каких новых правилах не сообщалось.

https://ria.ru/20230111/kitay-1844053419.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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