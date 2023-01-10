https://ria.ru/20230110/indoneziya-1843821447.html

Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19

Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023

Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19

Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:29

2023-01-10T15:29

2023-01-10T15:29

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. Пока нет информации о необходимости ужесточения правил", — сказал он. Ранее посольства Шри-Ланки и Малайзии сообщили РИА Новости об отсутствии планов ввести дополнительные ограничения на въезд в страну для туристов из-за COVID-19. Минздрав Таиланда 9 января рассказал, что отменил объявленное ранее требование о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. До этого авиакомпании РФ сообщали, что с 9 января иностранцы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к ней, документ о выздоровлении.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индонезия, коронавирус covid-19, россия