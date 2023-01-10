Рейтинг@Mail.ru
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230110/indoneziya-1843821447.html
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19
Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:29
2023-01-10T15:29
туризм
туризм
новости - туризм
индонезия
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:62:2731:1598_1920x0_80_0_0_47be3f6f9ef33ee7d75fab8ffe369b0f.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. Пока нет информации о необходимости ужесточения правил", — сказал он. Ранее посольства Шри-Ланки и Малайзии сообщили РИА Новости об отсутствии планов ввести дополнительные ограничения на въезд в страну для туристов из-за COVID-19. Минздрав Таиланда 9 января рассказал, что отменил объявленное ранее требование о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. До этого авиакомпании РФ сообщали, что с 9 января иностранцы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к ней, документ о выздоровлении.
https://ria.ru/20230109/vetnam-1843639944.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c730dd70890623803841ac852ce21dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, индонезия, коронавирус covid-19, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Коронавирус COVID-19, Россия
15:29 10.01.2023
 
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19

Посол Индонезии: страна не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. Пока нет информации о необходимости ужесточения правил", — сказал он.
Ранее посольства Шри-Ланки и Малайзии сообщили РИА Новости об отсутствии планов ввести дополнительные ограничения на въезд в страну для туристов из-за COVID-19.
Минздрав Таиланда 9 января рассказал, что отменил объявленное ранее требование о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. До этого авиакомпании РФ сообщали, что с 9 января иностранцы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к ней, документ о выздоровлении.
В международном аэропорту Фукуок, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 19:00Туризм
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИндонезияКоронавирус COVID-19Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала