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Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19
Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:29
2023-01-10T15:29
2023-01-10T15:29
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Индонезия пока не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19, заявил РИА Новости посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. Пока нет информации о необходимости ужесточения правил", — сказал он. Ранее посольства Шри-Ланки и Малайзии сообщили РИА Новости об отсутствии планов ввести дополнительные ограничения на въезд в страну для туристов из-за COVID-19. Минздрав Таиланда 9 января рассказал, что отменил объявленное ранее требование о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. До этого авиакомпании РФ сообщали, что с 9 января иностранцы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к ней, документ о выздоровлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, индонезия, коронавирус covid-19, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Коронавирус COVID-19, Россия
Посол Индонезии рассказал об ограничениях для туристов из-за COVID-19
Посол Индонезии: страна не планирует вводить новые ограничения для туристов из-за COVID-19