https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843677342.html
Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID
Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID - РИА Новости, 09.01.2023
Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID
Шри-Ланка и Малайзия на фоне новостей об усилении и отмене антиковидных мер в Таиланде не вводят дополнительных ограничений на въезд в страну туристов из-за... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:31
2023-01-09T19:31
2023-01-09T19:31
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Шри-Ланка и Малайзия на фоне новостей об усилении и отмене антиковидных мер в Таиланде не вводят дополнительных ограничений на въезд в страну туристов из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в посольствах двух государств в России. "Пока что никаких изменений не предвидится, если только не будет вспышки COVID-19", — сообщили в посольстве Шри-Ланки и напомнили, что все ограничения для прибывающих были отменены 7 декабря 2022 года. Об отсутствии информации об ужесточении условий сообщили агентству и в малазийском посольстве. Шри-Ланка, по данным АТОР, является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. В Малайзии многие туристы выбирают Лангкави — курортный архипелаг в Малаккском проливе на северо-западе страны недалеко от границы с Таиландом.Ранее Минздрав Таиланда сообщил, что отменил объявленное ранее требование о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. До этого авиакомпании РФ объявили, что с 9 января иностранцы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о противопоказаниях к ней или о выздоровлении.
https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, малайзия, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Малайзия, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19
Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID
Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов на въезд из-за COVID