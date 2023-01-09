https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843677342.html

Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID

Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID - РИА Новости, 09.01.2023

Шри-Ланка и Малайзия не вводят новые ограничения для туристов из-за COVID

Шри-Ланка и Малайзия на фоне новостей об усилении и отмене антиковидных мер в Таиланде не вводят дополнительных ограничений на въезд в страну туристов из-за... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:31

2023-01-09T19:31

2023-01-09T19:31

туризм

туризм

новости - туризм

шри-ланка

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ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Шри-Ланка и Малайзия на фоне новостей об усилении и отмене антиковидных мер в Таиланде не вводят дополнительных ограничений на въезд в страну туристов из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в посольствах двух государств в России. "Пока что никаких изменений не предвидится, если только не будет вспышки COVID-19", — сообщили в посольстве Шри-Ланки и напомнили, что все ограничения для прибывающих были отменены 7 декабря 2022 года. Об отсутствии информации об ужесточении условий сообщили агентству и в малазийском посольстве. Шри-Ланка, по данным АТОР, является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. В Малайзии многие туристы выбирают Лангкави — курортный архипелаг в Малаккском проливе на северо-западе страны недалеко от границы с Таиландом.Ранее Минздрав Таиланда сообщил, что отменил объявленное ранее требование о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в страну со всех направлений. До этого авиакомпании РФ объявили, что с 9 января иностранцы старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о противопоказаниях к ней или о выздоровлении.

https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шри-ланка, малайзия, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19