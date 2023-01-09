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Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах

Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 09.01.2023

Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах

Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма омикрон COVID-19, сообщает местная газета VnExpress. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:00

2023-01-09T19:00

2023-01-09T19:07

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма омикрон COVID-19, сообщает местная газета VnExpress. В документе отмечается, что коронавирус постоянно меняется и подвариант штамма омикрон XBB.1.5 более заразен и легче обходит иммунную систему человека. Эта разновидность была обнаружена в городе Хошимин и соседней провинции Тэйнинь. "Эффект от прививок (против коронавируса – ред.) со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах", – приводит газета слова премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня. В своем обращении к гражданам страны чиновник призвал усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны и в аэропортах. Ранее Китай открыл свою границу впервые после длительного периода ограничений, вызванных COVID-19. Как сообщает издание, тысячи китайских граждан возвращаются из Вьетнама на родину, в тоже время из Китая во Вьетнам также едут специалисты, рабочие и вьетнамские граждане.Напомним, Вьетнам полностью открыт для туристов из России, ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тесты не требуются, виза при поездке на срок до 15 дней также не нужна. Но прямых рейсов между нашими странами нет, можно добраться с пересадками, стоимость билетов – от 55 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, вьетнам, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море