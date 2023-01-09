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Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
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Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 09.01.2023
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма омикрон COVID-19, сообщает местная газета VnExpress. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:00
2023-01-09T19:07
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коронавирус covid-19
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма омикрон COVID-19, сообщает местная газета VnExpress. В документе отмечается, что коронавирус постоянно меняется и подвариант штамма омикрон XBB.1.5 более заразен и легче обходит иммунную систему человека. Эта разновидность была обнаружена в городе Хошимин и соседней провинции Тэйнинь. "Эффект от прививок (против коронавируса – ред.) со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах", – приводит газета слова премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня. В своем обращении к гражданам страны чиновник призвал усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны и в аэропортах. Ранее Китай открыл свою границу впервые после длительного периода ограничений, вызванных COVID-19. Как сообщает издание, тысячи китайских граждан возвращаются из Вьетнама на родину, в тоже время из Китая во Вьетнам также едут специалисты, рабочие и вьетнамские граждане.Напомним, Вьетнам полностью открыт для туристов из России, ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тесты не требуются, виза при поездке на срок до 15 дней также не нужна. Но прямых рейсов между нашими странами нет, можно добраться с пересадками, стоимость билетов – от 55 тысяч рублей в одну сторону.
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туризм, туристы, новости - туризм, вьетнам, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Вьетнам, Коронавирус COVID-19, куда можно лететь, Отдых на море
19:00 09.01.2023 (обновлено: 19:07 09.01.2023)
 
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах

Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19

© AFP 2022 / Nhac NguyenВ международном аэропорту Фукуок, Вьетнам
В международном аэропорту Фукуок, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма омикрон COVID-19, сообщает местная газета VnExpress.
В документе отмечается, что коронавирус постоянно меняется и подвариант штамма омикрон XBB.1.5 более заразен и легче обходит иммунную систему человека. Эта разновидность была обнаружена в городе Хошимин и соседней провинции Тэйнинь.
"Эффект от прививок (против коронавируса – ред.) со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах", – приводит газета слова премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.
В своем обращении к гражданам страны чиновник призвал усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны и в аэропортах.
Ранее Китай открыл свою границу впервые после длительного периода ограничений, вызванных COVID-19. Как сообщает издание, тысячи китайских граждан возвращаются из Вьетнама на родину, в тоже время из Китая во Вьетнам также едут специалисты, рабочие и вьетнамские граждане.
Напомним, Вьетнам полностью открыт для туристов из России, ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тесты не требуются, виза при поездке на срок до 15 дней также не нужна. Но прямых рейсов между нашими странами нет, можно добраться с пересадками, стоимость билетов – от 55 тысяч рублей в одну сторону.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВьетнамКоронавирус COVID-19куда можно лететьОтдых на море
 
 
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