https://ria.ru/20230110/turtsiya-1843859832.html
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов - РИА Новости, 10.01.2023
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов
В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:12
2023-01-10T13:12
2023-01-10T13:12
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР."За первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано", — заявляют в ассоциации со ссылкой на туроператоров.Представители отрасли также отмечают, что официальных разъяснений от местных властей по поводу сбора до сих пор нет. По закону налог в размере двух процентов должны уплачивать все объекты размещения, но из-за "белых пятен" в трактовке некоторые берут оплату с отдыхающих.По мнению представителей ÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции), налог не должен взиматься напрямую с клиентов во время заселения: эту сумму нужно включать в финальную стоимость тура.Согласны с этим и туроператоры. Большинство отелей, по их словам, все же готовы включить сбор в цену проживания, то есть турист сможет оплачивать его уже при бронировании путевки.
https://ria.ru/20230110/egipet-1843819497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов
АТОР: в Турции пока не зафиксировано случаев сбора налога на проживание с туристов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает
АТОР.
"За первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано", — заявляют в ассоциации со ссылкой на туроператоров.
Представители отрасли также отмечают, что официальных разъяснений от местных властей по поводу сбора до сих пор нет. По закону налог в размере двух процентов должны уплачивать все объекты размещения, но из-за "белых пятен" в трактовке некоторые берут оплату с отдыхающих.
По мнению представителей ÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции), налог не должен взиматься напрямую с клиентов во время заселения: эту сумму нужно включать в финальную стоимость тура.
Согласны с этим и туроператоры. Большинство отелей, по их словам, все же готовы включить сбор в цену проживания, то есть турист сможет оплачивать его уже при бронировании путевки.