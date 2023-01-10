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В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230110/turtsiya-1843859832.html
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов - РИА Новости, 10.01.2023
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов
В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:12
2023-01-10T13:12
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР."За первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано", — заявляют в ассоциации со ссылкой на туроператоров.Представители отрасли также отмечают, что официальных разъяснений от местных властей по поводу сбора до сих пор нет. По закону налог в размере двух процентов должны уплачивать все объекты размещения, но из-за "белых пятен" в трактовке некоторые берут оплату с отдыхающих.По мнению представителей ÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции), налог не должен взиматься напрямую с клиентов во время заселения: эту сумму нужно включать в финальную стоимость тура.Согласны с этим и туроператоры. Большинство отелей, по их словам, все же готовы включить сбор в цену проживания, то есть турист сможет оплачивать его уже при бронировании путевки.
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туризм, новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
13:12 10.01.2023
 
В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов

АТОР: в Турции пока не зафиксировано случаев сбора налога на проживание с туристов

© Фото : Анна ШамаховаТерритория отеля в Мармарисе
Территория отеля в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР.
"За первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано", — заявляют в ассоциации со ссылкой на туроператоров.
Представители отрасли также отмечают, что официальных разъяснений от местных властей по поводу сбора до сих пор нет. По закону налог в размере двух процентов должны уплачивать все объекты размещения, но из-за "белых пятен" в трактовке некоторые берут оплату с отдыхающих.
По мнению представителей ÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции), налог не должен взиматься напрямую с клиентов во время заселения: эту сумму нужно включать в финальную стоимость тура.
Согласны с этим и туроператоры. Большинство отелей, по их словам, все же готовы включить сбор в цену проживания, то есть турист сможет оплачивать его уже при бронировании путевки.
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