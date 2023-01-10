https://ria.ru/20230110/turtsiya-1843859832.html

В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов

В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов - РИА Новости, 10.01.2023

В Турции пока не начали собирать налог на проживание с туристов

В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:12

2023-01-10T13:12

2023-01-10T13:12

туризм

туризм

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турция

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Турции пока не было случаев сбора с туристов налога на проживание, который ввели с 1 января 2023 года, сообщает АТОР."За первые дни этого года случаев взимания налога при заселении в отелях Турции не зафиксировано", — заявляют в ассоциации со ссылкой на туроператоров.Представители отрасли также отмечают, что официальных разъяснений от местных властей по поводу сбора до сих пор нет. По закону налог в размере двух процентов должны уплачивать все объекты размещения, но из-за "белых пятен" в трактовке некоторые берут оплату с отдыхающих.По мнению представителей ÜRSAB (Ассоциации туристических агентств Турции), налог не должен взиматься напрямую с клиентов во время заселения: эту сумму нужно включать в финальную стоимость тура.Согласны с этим и туроператоры. Большинство отелей, по их словам, все же готовы включить сбор в цену проживания, то есть турист сможет оплачивать его уже при бронировании путевки.

https://ria.ru/20230110/egipet-1843819497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)