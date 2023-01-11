https://ria.ru/20230111/kitay-1844053419.html

Иностранная авиакомпания начала летать из России в Китай

Иностранная авиакомпания начала летать из России в Китай - РИА Новости, 11.01.2023

Иностранная авиакомпания начала летать из России в Китай

Авиакомпания Hainan Airlines начала регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин (КНР), сообщает пресс-служба воздушного узла. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:30

2023-01-11T11:30

2023-01-11T11:30

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Авиакомпания Hainan Airlines начала регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин (КНР), сообщает пресс-служба воздушного узла. "Hainan Airlines начала выполнение регулярных рейсов из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Первый рейс иностранного перевозчика отправился из Хабаровска вечером 10 января со 129 пассажирами на борту – гражданами КНР и России", – говорится в сообщении аэропорта. В настоящее время туристические визы недоступны. Граждане России могут посетить Китай с деловыми, образовательными, рабочими поездками, а также по семейным обстоятельствам – при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. По данным аэропорта, рейсы авиакомпании запланированы один раз в неделю, по вторникам. Прибытие в Хабаровск в 15.00 (08.00 мск), вылет в Харбин – в 17.00 (10.00 мск). Время в пути составляет 1,5-2 часа. На маршруте задействуется Boeing 737-800. Регулярные международные полеты иностранными перевозчиками из аэропорта Хабаровск впервые стартовали в 2019 году. Последний прямой рейс до ограничений, вызванных пандемией, выполнила авиакомпания Asiana в Сеул в 2019 году. В течение последних трех лет работали лишь вывозные рейсы. Hainan Airlines – крупнейшая частная авиакомпания Китая, занимающая четвертое место в стране по размеру воздушного парка.

https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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