https://ria.ru/20230110/izrail-1843968279.html
Россияне попали в число лидеров по турпотоку в Израиль
Россияне попали в число лидеров по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 10.01.2023
Россияне попали в число лидеров по турпотоку в Израиль
В 2022 году Израиль посетили 2,67 миллиона туристов со всего мира, что на 41 процент ниже рекордных допандемийных показателей 2019-го, однако темпы... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:30
2023-01-10T18:30
2023-01-10T18:30
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2022 году Израиль посетили 2,67 миллиона туристов со всего мира, что на 41 процент ниже рекордных допандемийных показателей 2019-го, однако темпы восстановления отрасли высоки, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.Россияне вошли в пятерку государств, откуда в страну приезжает больше всего гостей. На первом месте – США (793,7 тысячи туристов), на втором – Франция (231,5 тысячи), на третьем – Великобритания (174,6 тысячи). Россияне заняли четвертую строчку. Из нашей страны в Израиль прибыло 159,9 тысячи гостей. Замкнула пятерку Германия, откуда приехали 149,1 тысячи туристов."2022 год был этапом восстановления после коронакризиса. Тенденция положительная, и побить рекорд въездного туризма 2019 года — реалистичная цель, ее уже видно на горизонте", – заявил министр туризма Израиля Хаим Кац.По его словам, основная задача — снизить барьеры и быстрее запустить проекты по увеличению номерного фонда и развитию инфраструктуры, чтобы полностью реализовать туристический потенциал страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, израиль, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Израиль, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне попали в число лидеров по турпотоку в Израиль
В 2022 году Израиль посетили 2,67 миллиона туристов, россияне вошли в пятерку лидеров