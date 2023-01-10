https://ria.ru/20230110/shri-lanka-1843629454.html
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 10.01.2023
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:20
2023-01-10T09:20
2023-01-10T17:22
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку в 2022 году, сообщает АТОР."Несмотря на все экономические трудности и политическую нестабильность, Шри-Ланка завершила год с показателем почти 720 тысяч туристических прибытий, что на 207 процентов больше, чем в 2021-м", — отмечают в ассоциации.Рейтинг самых крупных въездных рынков для острова возглавила Индия. Россия оказалась на втором месте, а Великобритания — на третьем. Также страну активно посещали путешественники из Германии, Франции, Австралии, Канады, США, Мальдив и Польши.На 2023 год у Шри-Ланки большие планы. Республика планирует принять полтора миллиона отдыхающих, а в 2024-м увеличить этот показатель еще в два раза.По данным АТОР, страна рассчитывает на увеличение количества прибытий в том числе из России, а также на привлечение туристов с новых рынков (Япония, Корея, Грузия, Австралия, Новая Зеландия).Сейчас добраться из Москвы на Шри-Ланку можно на прямых рейсах "Аэрофлота", Red Wings, AZUR air. Цены на билеты во второй половине января начинаются от 40 тысяч рублей, а на пакетные туры — от 136 тысяч на двоих за восемь ночей.Ковидные документы для въезда не нужны. Понадобится только загранпаспорт и "карта прибытия". Ее можно заполнить онлайн за три дня до вылета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка, турпоток, россия
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Шри-Ланка, турпоток, Россия
09:20 10.01.2023 (обновлено: 17:22 10.01.2023)
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку в 2022 году, сообщает
АТОР.
"Несмотря на все экономические трудности и политическую нестабильность, Шри-Ланка завершила год с показателем почти 720 тысяч туристических прибытий, что на 207 процентов больше, чем в 2021-м", — отмечают в ассоциации.
Рейтинг самых крупных въездных рынков для острова возглавила Индия. Россия оказалась на втором месте, а Великобритания — на третьем. Также страну активно посещали путешественники из Германии, Франции, Австралии, Канады, США, Мальдив и Польши.
На 2023 год у Шри-Ланки большие планы. Республика планирует принять полтора миллиона отдыхающих, а в 2024-м увеличить этот показатель еще в два раза.
По данным АТОР, страна рассчитывает на увеличение количества прибытий в том числе из России, а также на привлечение туристов с новых рынков (Япония, Корея, Грузия, Австралия, Новая Зеландия).
Сейчас добраться из Москвы на Шри-Ланку можно на прямых рейсах "Аэрофлота", Red Wings, AZUR air. Цены на билеты во второй половине января начинаются от 40 тысяч рублей, а на пакетные туры — от 136 тысяч на двоих за восемь ночей.
Ковидные документы для въезда не нужны. Понадобится только загранпаспорт и "карта прибытия". Ее можно заполнить
онлайн за три дня до вылета.