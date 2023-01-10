https://ria.ru/20230110/shri-lanka-1843629454.html

Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку

Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 10.01.2023

Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку

Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:20

2023-01-10T09:20

2023-01-10T17:22

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

шри-ланка

турпоток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822930290_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_4b2afb8ffd64a5cfea7e794910437db8.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне вошли в список лидеров по турпотоку на Шри-Ланку в 2022 году, сообщает АТОР."Несмотря на все экономические трудности и политическую нестабильность, Шри-Ланка завершила год с показателем почти 720 тысяч туристических прибытий, что на 207 процентов больше, чем в 2021-м", — отмечают в ассоциации.Рейтинг самых крупных въездных рынков для острова возглавила Индия. Россия оказалась на втором месте, а Великобритания — на третьем. Также страну активно посещали путешественники из Германии, Франции, Австралии, Канады, США, Мальдив и Польши.На 2023 год у Шри-Ланки большие планы. Республика планирует принять полтора миллиона отдыхающих, а в 2024-м увеличить этот показатель еще в два раза.По данным АТОР, страна рассчитывает на увеличение количества прибытий в том числе из России, а также на привлечение туристов с новых рынков (Япония, Корея, Грузия, Австралия, Новая Зеландия).Сейчас добраться из Москвы на Шри-Ланку можно на прямых рейсах "Аэрофлота", Red Wings, AZUR air. Цены на билеты во второй половине января начинаются от 40 тысяч рублей, а на пакетные туры — от 136 тысяч на двоих за восемь ночей.Ковидные документы для въезда не нужны. Понадобится только загранпаспорт и "карта прибытия". Ее можно заполнить онлайн за три дня до вылета.

https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка, турпоток, россия