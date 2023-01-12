https://ria.ru/20230112/sboy-1844395458.html
В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду
В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду - РИА Новости, 12.01.2023
В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду
Сбой в системе оповещения пилотов в США в среду привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:25
2023-01-12T14:25
2023-01-12T14:25
туризм
в мире
сша
технологии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_193:0:4513:2430_1920x0_80_0_0_53a90c6eac35d5aaf804eccb174606c1.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сбой в системе оповещения пилотов в США в среду привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов, сообщает газета Financial Times. Ранее авиарегулятор США сообщил о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят. "Последние сбои произошли в среду, когда из-за компьютерного сбоя в Федеральном управлении гражданской авиации США вылет самолетов по всей стране был остановлен на два часа. Более 10 000 рейсов были отменены или задержаны", - говорится в сообщении издания со ссылкой на данные сервиса FlightAware. По информации FlightAware, на которую ссылается газета, с 20 декабря 2022 года по 4 января в США отменили более 32 тысяч рейсов, а "американские авиапассажиры пережили наибольшее количество отмен и задержек рейсов за последнее десятилетие".
https://ria.ru/20230111/pomosch-1844250859.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_1334:0:4574:2430_1920x0_80_0_0_eeb8eac31eed6aa3e7511175220bf03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, технологии, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, США, Технологии, Туризм, Новости - Туризм
В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду
Технический сбой привел к отмене и переносу свыше десяти тысяч рейсов в США 11 января
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Сбой в системе оповещения пилотов в США в среду привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов, сообщает газета Financial Times
.
Ранее авиарегулятор США сообщил о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.
"Последние сбои произошли в среду, когда из-за компьютерного сбоя в Федеральном управлении гражданской авиации США вылет самолетов по всей стране был остановлен на два часа. Более 10 000 рейсов были отменены или задержаны", - говорится в сообщении издания со ссылкой на данные сервиса FlightAware.
По информации FlightAware, на которую ссылается газета, с 20 декабря 2022 года по 4 января в США отменили более 32 тысяч рейсов, а "американские авиапассажиры пережили наибольшее количество отмен и задержек рейсов за последнее десятилетие".