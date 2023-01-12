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В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду

В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду - РИА Новости, 12.01.2023

В США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя в среду

Сбой в системе оповещения пилотов в США в среду привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:25

2023-01-12T14:25

2023-01-12T14:25

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сбой в системе оповещения пилотов в США в среду привел к отмене и переносу свыше 10 тысяч рейсов, сообщает газета Financial Times. Ранее авиарегулятор США сообщил о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят. "Последние сбои произошли в среду, когда из-за компьютерного сбоя в Федеральном управлении гражданской авиации США вылет самолетов по всей стране был остановлен на два часа. Более 10 000 рейсов были отменены или задержаны", - говорится в сообщении издания со ссылкой на данные сервиса FlightAware. По информации FlightAware, на которую ссылается газета, с 20 декабря 2022 года по 4 января в США отменили более 32 тысяч рейсов, а "американские авиапассажиры пережили наибольшее количество отмен и задержек рейсов за последнее десятилетие".

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