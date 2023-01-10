https://ria.ru/20230110/ogranicheniya-1843958593.html

Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать

Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать - РИА Новости, 10.01.2023

Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать

Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:27

2023-01-10T17:27

2023-01-10T17:27

туризм

новости - туризм

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. "В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России. Учитывая, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер, она направляется в аэропорты и авиакомпании в установленном порядке для использования в работе", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что в случае появления принципиальных изменений в режиме работы аэропортов данная информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, в том числе в СМИ. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

https://ria.ru/20230106/moskva-1840596328.html

россия

анапа

белгород

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, анапа, белгород