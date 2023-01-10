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Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230110/ogranicheniya-1843958593.html
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать - РИА Новости, 10.01.2023
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать
Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
туризм
новости - туризм
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
анапа
белгород
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. "В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России. Учитывая, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер, она направляется в аэропорты и авиакомпании в установленном порядке для использования в работе", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что в случае появления принципиальных изменений в режиме работы аэропортов данная информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, в том числе в СМИ. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, анапа, белгород
Туризм, Новости - Туризм, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Россия, Анапа, Белгород
17:27 10.01.2023
 
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать

Минтранс: ограничения в работе 11 аэропортов юга и центра России продолжают действовать

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТабло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону
Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России. Учитывая, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер, она направляется в аэропорты и авиакомпании в установленном порядке для использования в работе", - говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что в случае появления принципиальных изменений в режиме работы аэропортов данная информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, в том числе в СМИ.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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