https://ria.ru/20230110/ogranicheniya-1843958593.html
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать - РИА Новости, 10.01.2023
Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать
Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, если что-то изменится - информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. "В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России. Учитывая, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер, она направляется в аэропорты и авиакомпании в установленном порядке для использования в работе", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что в случае появления принципиальных изменений в режиме работы аэропортов данная информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, в том числе в СМИ. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
https://ria.ru/20230106/moskva-1840596328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ограничения в работе 11 аэропортов продолжают действовать
Минтранс: ограничения в работе 11 аэропортов юга и центра России продолжают действовать