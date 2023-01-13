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Крупные ДТП с автобусами, перевозившими рабочих, в России в 2021-2023 годах

Крупные ДТП с автобусами, перевозившими рабочих, в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 13.01.2023

Крупные ДТП с автобусами, перевозившими рабочих, в России в 2021-2023 годах

утром на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области произошло столкновение микроавтобуса "Луидор" и грузового автомобиля Mercedes... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:08

2023-01-13T13:08

2023-01-13T13:08

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202313 января утром на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области произошло столкновение микроавтобуса "Луидор" и грузового автомобиля Mercedes. Микроавтобус перевозил работников одной из организаций. Два человека погибли на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Пострадали 13 человек, семеро из них были госпитализированы. Погибшие и пострадавшие находились в момент ДТП в автобусе. 202223 декабря в Волгограде водитель автобуса ПАЗ, перевозивший рабочих на один из заводов города, не справился с управлением и врезался с опору путепровода. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, пострадали водитель и пять пассажиров, они были доставлены в больницу. 16 декабря в Хабаровском крае на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший 29 работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением, проезжая поворот. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП восемь человек погибли, 23 человека пострадали. 4 декабря на Ямале между вторым и третьим газовыми промыслами грузопассажирский автомобиль "Камаз" с вахтовиками столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП один человек погиб и восемь пострадали. 22 ноября в Самарской области на участке дороги Тайдаково - Шигоны - Левашовка водитель, управляя вахтовым автобусом "ПАЗ", по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 20 человек. Пострадали 14 человек. 19 ноября на автодороге М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков. Автомобиль МАН двигался из Уссурийска в Москву, автобус ПАЗ ехал со стороны Башкирии. В момент аварии в салоне автобуса находились 10 человек. В результате ДТП один человек погиб, пять пострадали. 19 ноября на 6-м километре автодороги Белово - Гурьевск - Салаир в Кемеровской области столкнулись автомобиль "Лада Приора" и автобус Higer. В салоне автобуса находились девять человек, работники одного из предприятий. В ДТП три человека погибли, один пострадал. 15 ноября в Нижегородской области на 227-м километре автодороги Р-72 Владимир - Муром - Арзамас у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз - Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На момент происшествия всего в автобусе находились 19 человек. В результате аварии пострадали 11 человек. 8 ноября в Елабужском районе Татарстана на территории особой экономической зоны "Алабуга" произошло лобовое столкновение автобуса "Нефаз" с вахтовиками и грузового автомобиля "Камаз". В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. 1 ноября в Ангарске Иркутской области такси врезалось в автобус с пассажирами, который перевозил работников одного из предприятий города. На момент ДТП в его салоне находились 32 пассажира. В результате ДТП один человек погиб, один пострадал. 28 октября в Шебекинском городском округе Белгородской области пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. В "Газели" находились рабочие пилорамы, которое возвращались со смены домой. В аварии семь человек погибли, трое пострадали. 20219 декабря в Ардатовском районе Нижегородской области на автодороге местного значения Ардатов - Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля "Камаз". По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу. В результате ДТП 11 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Региональное управление МВД сообщало, что попавший в ДТП автобус перевозил рабочих. 30 ноября в Татарстане на 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, еще 20 человек были госпитализированы. 12 ноября в Енисейском районе Красноярского края на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково - Лесосибирск водитель пассажирского автомобиля "Газель" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое госпитализированы. По информации регионального главка МВД, в машине находились сотрудники одного предприятия, которые ехали с работы в гостиницу. Локомотивная бригада не пострадала. 17 августа в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера Горно-обогатительного комбината "Озерный" водитель, управляя автобусом "Урал" совершил съезд с дороги и упал с высоты 3,5 метра. В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 20 пассажиров, все они – сотрудники комбината. 5 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области, на 157-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и пассажирский вахтовый автобус на базе "Камаза", который перевозил работников одного из предприятий. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. Все были доставлены в медицинское учреждение. 31 мая в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 11 человек, три человека погибло. 1 апреля в Туле произошло столкновение автобуса ПАЗ и двух легковых машин – SsangYong и Hyundai. В результате аварии пострадали 15 человек, большинство из них – сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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