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На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб
На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб - РИА Новости, 19.11.2022
На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб
Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:36
2022-11-19T11:36
2022-11-19T11:48
происшествия
ашинский район
урал
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с вахтовиками, один пассажир погиб, ещё пятеро доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 ноября на автодороге "М5-Урал", в 07.40 (05.40 мск) на 1568-м км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе, в зоне производства дорожных работ. "Водитель,1963 года рождения, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль МАН двигался из Уссурийска в Москву, автобус ПАЗ ехал со стороны Башкирии, перевозил 10 пассажиров, ехали на вахту, уточняется в сообщении.Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ашинский район, урал, челябинская область
Происшествия, Ашинский район, Урал, Челябинская область
11:36 19.11.2022 (обновлено: 11:48 19.11.2022)
На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб
Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва — Челябинск, есть погибший
ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с вахтовиками, один пассажир погиб, ещё пятеро доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 ноября на автодороге "М5-Урал", в 07.40 (05.40 мск) на 1568-м км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе, в зоне производства дорожных работ. "Водитель,1963 года рождения, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль МАН двигался из Уссурийска
в Москву
, автобус ПАЗ ехал со стороны Башкирии, перевозил 10 пассажиров, ехали на вахту, уточняется в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, поясняет пресс-служба.