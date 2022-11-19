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На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб - РИА Новости, 19.11.2022
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На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб
На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб - РИА Новости, 19.11.2022
На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб
Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:36
2022-11-19T11:48
происшествия
ашинский район
урал
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с вахтовиками, один пассажир погиб, ещё пятеро доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 ноября на автодороге "М5-Урал", в 07.40 (05.40 мск) на 1568-м км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе, в зоне производства дорожных работ. "Водитель,1963 года рождения, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль МАН двигался из Уссурийска в Москву, автобус ПАЗ ехал со стороны Башкирии, перевозил 10 пассажиров, ехали на вахту, уточняется в сообщении.Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, поясняет пресс-служба.
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происшествия, ашинский район, урал, челябинская область
Происшествия, Ашинский район, Урал, Челябинская область
11:36 19.11.2022 (обновлено: 11:48 19.11.2022)
 
На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб

Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва — Челябинск, есть погибший

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с вахтовиками, один пассажир погиб, ещё пятеро доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 ноября на автодороге "М5-Урал", в 07.40 (05.40 мск) на 1568-м км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе, в зоне производства дорожных работ. "Водитель,1963 года рождения, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль МАН двигался из Уссурийска в Москву, автобус ПАЗ ехал со стороны Башкирии, перевозил 10 пассажиров, ехали на вахту, уточняется в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, поясняет пресс-служба.
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ПроисшествияАшинский районУралЧелябинская область
 
 
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