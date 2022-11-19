https://ria.ru/20221119/dtp-1832721466.html

На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб

На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб - РИА Новости, 19.11.2022

На Урале грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками, один человек погиб

Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:36

2022-11-19T11:36

2022-11-19T11:48

происшествия

ашинский район

урал

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения на автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области в субботу, столкнулся с автобусом с вахтовиками, один пассажир погиб, ещё пятеро доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 ноября на автодороге "М5-Урал", в 07.40 (05.40 мск) на 1568-м км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе, в зоне производства дорожных работ. "Водитель,1963 года рождения, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль МАН двигался из Уссурийска в Москву, автобус ПАЗ ехал со стороны Башкирии, перевозил 10 пассажиров, ехали на вахту, уточняется в сообщении.Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

ашинский район

урал

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ашинский район, урал, челябинская область