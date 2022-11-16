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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 - РИА Новости, 16.11.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 - РИА Новости, 16.11.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:18
2022-11-16T09:18
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Ранее сообщалось о девяти пострадавших."По уточненным данным, в результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек", - говорится в сообщении.По данным ГУ МВД по Нижегородской области, во вторник вечером на 227-м километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На момент происшествия всего в автобусе находились 19 человек. Водитель был трезв. Региональный СУСК и прокуратура Нижегородской области проводят проверки.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
09:18 16.11.2022
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

Число пострадавших в ДТП со съехавшим в кювет автобусом под Нижнем Новгородом достигло 11

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
"По уточненным данным, в результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МВД по Нижегородской области, во вторник вечером на 227-м километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На момент происшествия всего в автобусе находились 19 человек. Водитель был трезв. Региональный СУСК и прокуратура Нижегородской области проводят проверки.
На месте происшествия в Перми, в котором грузовой автомобиль совершил столкновение с пролетом железнодорожного путепровода - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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