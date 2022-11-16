https://ria.ru/20221116/dtp-1831823368.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 - РИА Новости, 16.11.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:18
2022-11-16T09:18
2022-11-16T09:18
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Ранее сообщалось о девяти пострадавших."По уточненным данным, в результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек", - говорится в сообщении.По данным ГУ МВД по Нижегородской области, во вторник вечером на 227-м километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На момент происшествия всего в автобусе находились 19 человек. Водитель был трезв. Региональный СУСК и прокуратура Нижегородской области проводят проверки.
https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
Число пострадавших в ДТП со съехавшим в кювет автобусом под Нижнем Новгородом достигло 11