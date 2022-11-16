https://ria.ru/20221116/dtp-1831823368.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 - РИА Новости, 16.11.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:18

2022-11-16T09:18

2022-11-16T09:18

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Ранее сообщалось о девяти пострадавших."По уточненным данным, в результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек", - говорится в сообщении.По данным ГУ МВД по Нижегородской области, во вторник вечером на 227-м километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На момент происшествия всего в автобусе находились 19 человек. Водитель был трезв. Региональный СУСК и прокуратура Нижегородской области проводят проверки.

https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html

нижегородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область