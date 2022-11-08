https://ria.ru/20221108/dtp-1830026082.html

В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика

В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика - РИА Новости, 08.11.2022

В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика

Вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Елабужском районе Татарстана на территории особой экономической зоны "Алабуга", по предварительным данным,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:29

2022-11-08T17:29

2022-11-08T17:31

происшествия

авто

елабужский район

республика татарстан (татарстан)

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Елабужском районе Татарстана на территории особой экономической зоны "Алабуга", по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике."Сообщение поступило в 16.40: произошло лобовое столкновение вахтовиков автобуса "Нефаз" и грузового автомобиля "Камаз" на местной автодороге на территории ОЭЗ "Алабуга", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают все оперативные службы.

елабужский район

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, елабужский район, республика татарстан (татарстан), дтп