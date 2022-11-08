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В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика
В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика - РИА Новости, 08.11.2022
В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика
Вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Елабужском районе Татарстана на территории особой экономической зоны "Алабуга", по предварительным данным,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:29
2022-11-08T17:29
2022-11-08T17:31
происшествия
авто
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
дтп
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Елабужском районе Татарстана на территории особой экономической зоны "Алабуга", по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике."Сообщение поступило в 16.40: произошло лобовое столкновение вахтовиков автобуса "Нефаз" и грузового автомобиля "Камаз" на местной автодороге на территории ОЭЗ "Алабуга", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают все оперативные службы.
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, елабужский район, республика татарстан (татарстан), дтп
Происшествия, Авто, Елабужский район, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП
17:29 08.11.2022 (обновлено: 17:31 08.11.2022)
В Татарстане человек погиб при столкновении автобуса и грузовика
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком, человек погиб, трое пострадали
КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Елабужском районе Татарстана на территории особой экономической зоны "Алабуга", по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.
"Сообщение поступило в 16.40: произошло лобовое столкновение вахтовиков автобуса "Нефаз" и грузового автомобиля "Камаз" на местной автодороге на территории ОЭЗ "Алабуга", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают все оперативные службы.