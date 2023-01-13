https://ria.ru/20230113/postradavshie-1844594577.html

Количество пострадавших в ДТП в Пензенской области увеличилось до 13

Количество пострадавших в ДТП в Пензенской области увеличилось до 13 - РИА Новости, 13.01.2023

Количество пострадавших в ДТП в Пензенской области увеличилось до 13

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области увеличилось до 13 человек, в том числе семеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:26

2023-01-13T12:26

2023-01-13T12:26

происшествия

здоровье - общество

mercedes

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пензенская область

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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области увеличилось до 13 человек, в том числе семеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. Ранее в минздраве региона сообщили об 11 пострадавших. "Пострадавших 15 человек, все из автобуса. Два человека погибли на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Три человека с места ДТП доставлены скорой в Пензенскую областную клиническую больницу (ПОКБ) имени Бурденко. Из 10 обратившихся самостоятельно в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" четыре человека переводятся в ГБУЗ "ПОКБ имени Бурденко", шесть человек направлены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

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происшествия, здоровье - общество, mercedes, россия, пензенская область