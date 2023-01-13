Количество пострадавших в ДТП в Пензенской области увеличилось до 13
Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области увеличилось до 13
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области увеличилось до 13 человек, в том числе семеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. Ранее в минздраве региона сообщили об 11 пострадавших.
"Пострадавших 15 человек, все из автобуса. Два человека погибли на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Три человека с места ДТП доставлены скорой в Пензенскую областную клиническую больницу (ПОКБ) имени Бурденко. Из 10 обратившихся самостоятельно в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" четыре человека переводятся в ГБУЗ "ПОКБ имени Бурденко", шесть человек направлены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.
21 августа 2022, 17:55Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году