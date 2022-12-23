https://ria.ru/20221223/dtp-1840745020.html

В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие

В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.12.2022

В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие

Автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, врезался в опору путепровода в Волгограде, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:17

2022-12-23T10:17

2022-12-23T10:17

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, врезался в опору путепровода в Волгограде, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По данным ведомства, утром в пятницу водитель ПАЗа, который вез рабочих на один из заводов в Волгограде, не справился с управлением и врезался с опору путепровода. "В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции. В Волгограде утром сильный туман и пасмурно.

https://ria.ru/20221216/dtp-1839079375.html

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область