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В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.12.2022
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В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие
В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.12.2022
В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие
Автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, врезался в опору путепровода в Волгограде, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:17
2022-12-23T10:17
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, врезался в опору путепровода в Волгограде, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По данным ведомства, утром в пятницу водитель ПАЗа, который вез рабочих на один из заводов в Волгограде, не справился с управлением и врезался с опору путепровода. "В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции. В Волгограде утром сильный туман и пасмурно.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
10:17 23.12.2022
 
В Волгограде автобус врезался в опору путепровода, есть пострадавшие

Водитель и пять пассажиров пострадали при столкновении автобуса с опорой в Волгограде

© Фото : ГУ МВД по Волгоградской области/ВКонтактеАвтобус ПАЗ врезался в опору путепровода в Волгограде
Автобус ПАЗ врезался в опору путепровода в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : ГУ МВД по Волгоградской области/ВКонтакте
Автобус ПАЗ врезался в опору путепровода в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, врезался в опору путепровода в Волгограде, пострадали водитель и пять пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, утром в пятницу водитель ПАЗа, который вез рабочих на один из заводов в Волгограде, не справился с управлением и врезался с опору путепровода.
"В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу", - говорится в сообщении полиции.
В Волгограде утром сильный туман и пасмурно.
Перевернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании Амур минералс, в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Крупные ДТП с автобусами, перевозившими рабочих, в России
 
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