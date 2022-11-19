https://ria.ru/20221119/dtp-1832722690.html

В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли

В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли - РИА Новости, 19.11.2022

В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли

Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:46

2022-11-19T11:46

2022-11-19T11:46

происшествия

кемеровская область

гурьевск

беловский район

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Сообщение о ДТП на 6-м километре автодороги "Белово – Гурьевск – Салаир", где столкнулись автомобиль "Лада Приора" и автобус "Хайгер", поступило в дежурную часть ОМВД по Беловскому району в 06.15 (02.15 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что один из участников данной аварии не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению, после чего оба транспортных средства съехали кювет. В результате ДТП погибли трое мужчин – 31-летний водитель и два пассажира автомобиля "Лада Приора" 29 и 33 лет. От полученных травм они скончались до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса - 55-летний мужчина", – говорится в сообщении.Уточняется, что всего в салоне автобуса находились 9 человек, работники одного из предприятий.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

кемеровская область

гурьевск

беловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, гурьевск, беловский район