Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/dtp-1832722690.html
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли - РИА Новости, 19.11.2022
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли
Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:46
2022-11-19T11:46
происшествия
кемеровская область
гурьевск
беловский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Сообщение о ДТП на 6-м километре автодороги "Белово – Гурьевск – Салаир", где столкнулись автомобиль "Лада Приора" и автобус "Хайгер", поступило в дежурную часть ОМВД по Беловскому району в 06.15 (02.15 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что один из участников данной аварии не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению, после чего оба транспортных средства съехали кювет. В результате ДТП погибли трое мужчин – 31-летний водитель и два пассажира автомобиля "Лада Приора" 29 и 33 лет. От полученных травм они скончались до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса - 55-летний мужчина", – говорится в сообщении.Уточняется, что всего в салоне автобуса находились 9 человек, работники одного из предприятий.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
кемеровская область
гурьевск
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, гурьевск, беловский район
Происшествия, Кемеровская область, Гурьевск, Беловский район
11:46 19.11.2022
 
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли

Три человека погибли и один пострадал при столкновении автобуса с легковушкой в Кузбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Сообщение о ДТП на 6-м километре автодороги "Белово – Гурьевск – Салаир", где столкнулись автомобиль "Лада Приора" и автобус "Хайгер", поступило в дежурную часть ОМВД по Беловскому району в 06.15 (02.15 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
"Предварительно установлено, что один из участников данной аварии не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению, после чего оба транспортных средства съехали кювет. В результате ДТП погибли трое мужчин – 31-летний водитель и два пассажира автомобиля "Лада Приора" 29 и 33 лет. От полученных травм они скончались до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса - 55-летний мужчина", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в салоне автобуса находились 9 человек, работники одного из предприятий.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:18
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияКемеровская областьГурьевскБеловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала