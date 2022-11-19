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В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли - РИА Новости, 19.11.2022
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли
Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:46
2022-11-19T11:46
2022-11-19T11:46
происшествия
кемеровская область
гурьевск
беловский район
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате три человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Сообщение о ДТП на 6-м километре автодороги "Белово – Гурьевск – Салаир", где столкнулись автомобиль "Лада Приора" и автобус "Хайгер", поступило в дежурную часть ОМВД по Беловскому району в 06.15 (02.15 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что один из участников данной аварии не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению, после чего оба транспортных средства съехали кювет. В результате ДТП погибли трое мужчин – 31-летний водитель и два пассажира автомобиля "Лада Приора" 29 и 33 лет. От полученных травм они скончались до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса - 55-летний мужчина", – говорится в сообщении.Уточняется, что всего в салоне автобуса находились 9 человек, работники одного из предприятий.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, гурьевск, беловский район
Происшествия, Кемеровская область, Гурьевск, Беловский район
В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка, три человека погибли
Три человека погибли и один пострадал при столкновении автобуса с легковушкой в Кузбассе