https://ria.ru/20221216/dtp-1839066263.html
В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом
В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.12.2022
В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом
Два вертолета санитарной авиации Ми-8 доставили в Хабаровск 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом на трассе, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:29
2022-12-16T09:29
2022-12-16T16:09
происшествия
хабаровск
нанайский район
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Два вертолета санитарной авиации Ми-8 доставили в Хабаровск 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом на трассе, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Авария произошла утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как уточняла прокуратура, ДТП произошло в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников компании "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. По последним данным, погибли восемь человек (изначально сообщалось о шести, потом семи), 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем."Оба вертолета, первый с пятью пострадавшими на борту, второй - с 14, приземлились в Хабаровске. Планируется двух пациентов транспортировать в ККБ №1 (краевую клиническую больницу имени профессора Сергеева). Еще 17 пациентов положить в ККБ №2 (имени Владимирцева). ", - рассказали в региональном минздраве.Ранее главврач Троицкой ЦРБ Светлана Кирдяшова сообщала РИА Новости, что операции в учреждении Нанайского района проведены троим пострадавшим в аварии. Трое пациентов будут проходить лечение там, а 19 пациентов было решено доставить в Хабаровск.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839049683.html
https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839048386.html
хабаровск
нанайский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следователей и сотрудников МЧС на месте ДТП в Хабаровском крае
Работа следователей и сотрудников МЧС на месте ДТП в Хабаровском крае
2022-12-16T09:29
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, нанайский район, ми-8 амтш
Происшествия, Хабаровск, Нанайский район, Ми-8 АМТШ
09:29 16.12.2022 (обновлено: 16:09 16.12.2022)
В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом
Два Ми-8 доставили в Хабаровск 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом на трассе
ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Два вертолета санитарной авиации Ми-8 доставили в Хабаровск 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом на трассе, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Авария произошла утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как уточняла прокуратура, ДТП произошло в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников компании "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. По последним данным, погибли восемь человек (изначально сообщалось о шести, потом семи), 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем.
"Оба вертолета, первый с пятью пострадавшими на борту, второй - с 14, приземлились в Хабаровске. Планируется двух пациентов транспортировать в ККБ №1 (краевую клиническую больницу имени профессора Сергеева). Еще 17 пациентов положить в ККБ №2 (имени Владимирцева). ", - рассказали в региональном минздраве.
Ранее главврач Троицкой ЦРБ Светлана Кирдяшова сообщала РИА Новости, что операции в учреждении Нанайского района
проведены троим пострадавшим в аварии. Трое пациентов будут проходить лечение там, а 19 пациентов было решено доставить в Хабаровск.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.