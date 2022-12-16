https://ria.ru/20221216/dtp-1839066263.html

В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом

В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.12.2022

В Хабаровск доставили 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом

Два вертолета санитарной авиации Ми-8 доставили в Хабаровск 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом на трассе, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:29

2022-12-16T09:29

2022-12-16T16:09

происшествия

хабаровск

нанайский район

ми-8 амтш

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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Два вертолета санитарной авиации Ми-8 доставили в Хабаровск 19 пострадавших в крупном ДТП с автобусом на трассе, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Авария произошла утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как уточняла прокуратура, ДТП произошло в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников компании "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. По последним данным, погибли восемь человек (изначально сообщалось о шести, потом семи), 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем."Оба вертолета, первый с пятью пострадавшими на борту, второй - с 14, приземлились в Хабаровске. Планируется двух пациентов транспортировать в ККБ №1 (краевую клиническую больницу имени профессора Сергеева). Еще 17 пациентов положить в ККБ №2 (имени Владимирцева). ", - рассказали в региональном минздраве.Ранее главврач Троицкой ЦРБ Светлана Кирдяшова сообщала РИА Новости, что операции в учреждении Нанайского района проведены троим пострадавшим в аварии. Трое пациентов будут проходить лечение там, а 19 пациентов было решено доставить в Хабаровск.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839049683.html

https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839048386.html

хабаровск

нанайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей и сотрудников МЧС на месте ДТП в Хабаровском крае Работа следователей и сотрудников МЧС на месте ДТП в Хабаровском крае 2022-12-16T09:29 true PT0M46S

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Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, нанайский район, ми-8 амтш