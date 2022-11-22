https://ria.ru/20221122/dtp-1833299819.html

В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет

В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 22.11.2022

В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:47

2022-11-22T11:47

2022-11-22T11:48

происшествия

авто

самарская область

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САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее полиция информировала о двоих пострадавших в ДТП. По данным ГУМВД, авария произошла утром в Шигонском районе на участке дороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка". По предварительной информации, водитель, управляя вахтовым автобусом "ПАЗ", по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 20 человек."В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221121/dtp-1832987347.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, самарская область