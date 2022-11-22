https://ria.ru/20221122/dtp-1833299819.html
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 22.11.2022
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:47
2022-11-22T11:47
2022-11-22T11:48
происшествия
авто
самарская область
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САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее полиция информировала о двоих пострадавших в ДТП. По данным ГУМВД, авария произошла утром в Шигонском районе на участке дороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка". По предварительной информации, водитель, управляя вахтовым автобусом "ПАЗ", по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 20 человек."В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221121/dtp-1832987347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, самарская область
Происшествия, Авто, Самарская область
11:47 22.11.2022 (обновлено: 11:48 22.11.2022)
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет, пострадали 14 человек
САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее полиция информировала о двоих пострадавших в ДТП. По данным ГУМВД, авария произошла утром в Шигонском районе на участке дороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка". По предварительной информации, водитель, управляя вахтовым автобусом "ПАЗ", по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 20 человек.
"В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 человек", - говорится в сообщении.