Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/dtp-1833299819.html
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 22.11.2022
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:47
2022-11-22T11:48
происшествия
авто
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее полиция информировала о двоих пострадавших в ДТП. По данным ГУМВД, авария произошла утром в Шигонском районе на участке дороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка". По предварительной информации, водитель, управляя вахтовым автобусом "ПАЗ", по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 20 человек."В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221121/dtp-1832987347.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, самарская область
Происшествия, Авто, Самарская область
11:47 22.11.2022 (обновлено: 11:48 22.11.2022)
 
В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет

В Самарской области вахтовый автобус съехал в кювет, пострадали 14 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области выросло до 14, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее полиция информировала о двоих пострадавших в ДТП. По данным ГУМВД, авария произошла утром в Шигонском районе на участке дороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка". По предварительной информации, водитель, управляя вахтовым автобусом "ПАЗ", по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 20 человек.
"В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:39
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14
 
ПроисшествияАвтоСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала